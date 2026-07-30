Dan a conocer registro inicial de la gobernación de La Guaira sobre cifra de desaparecidos tras los terremotos

Según recoge el medio de comunicación venezolano Globovisión, la cifra de desaparecidos tras devastadores terremotos en La Guaira ronda los 1.338.

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El mencionado espacio periodístico citó un registro inicial del gobernador de La Guaira, José Alejandro Terán, quien además detalló que al menos 180 edificaciones colapsaron y 750 presentaron daños estructurales.

Terán indicó que la cifra proviene de los reportes entregados por las 95.080 personas que han participado en un censo.

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El "balance oficial" más reciente sobre los terremotos se dio a conocer exactamente al cumplirse un mes de los temblores, el 24 de julio de 2026.

En ese orden de ideas, 5.546 es el número de fallecidos tras los devastadores temblores registrados en la nación suramericana.

Referente al saldo de heridos, de acuerdo con el balance divulgado por el ilegítimo presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, se mantiene en 16.740 lesionados.

Vale mencionar que, aparte de los fallecidos, heridos y desaparecidos, miles de familias se encuentran damnificadas.

Más de 23.000 personas permanecen resguardadas en 107 campamentos transitorios tras los recientes terremotos.

Dos sismos consecutivos de magnitudes 7,2 y 7,5 en la escala de Richter sacudieron al país suramericano la noche del miércoles 24 de junio.

Las regiones más afectadas por los dos potentes movimientos telúricos son: La Guaira, Caracas, Miranda, Aragua, Falcón y Carabobo.

De momento, La Guaira se encuentra en una fase crítica de remoción de escombros y asistencia humanitaria.