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La Vinotinto

“Nos falta más de eficacia de cara al gol”: Vizcarrondo pide mayor contundencia tras el empate de Venezuela ante Corea del Sur

octubre 2, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
Oswaldo Vizcarrondo, entrenador de La Vinotinto - Foto: EFE
Oswaldo Vizcarrondo, entrenador de La Vinotinto - Foto: EFE
S: El técnico de la Vinotinto destacó el rendimiento de sus jugadores en Ulsan, pero lamentó las oportunidades desperdiciadas para quedarse con la victoria.

Venezuela empató 0-0 este viernes frente Corea del Sur en Ulsan y, pese a que dejó una imagen competitiva contra una selección mundialista, el técnico Oswaldo Vizcarrondo indicó uno de los aspectos que aún tiene que mejorar su equipo: la eficacia frente al arco. La Vinotinto tuvo algunas de las ocasiones más claras del partido, pero no logró transformar su dominio en goles.

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“Nos falta más eficacia de cara al gol”, afirmó Vizcarrondo luego del encuentro, en el que Venezuela mantuvo por varios pasajes el control de la posesión y consiguió incomodar a una Corea del Sur que contó desde el inicio con figuras como Son Heung-min y Kang-in Lee.

El conjunto venezolano ha estado cerca de abrir el marcador en el segundo tiempo. Jesús Ramírez llegó a enviar el balón al fondo de la red al minuto 62, después de una jugada colectiva, pero el gol fue anulado por fuera de juego tras la revisión del VAR.

Diez minutos más tarde, Gleiker Mendoza de nuevo acercó a la Vinotinto al triunfo con un remate que terminó estrellándose contra el poste. Corea del Sur igualmente tuvo una anotación invalidada por una falta de Hyeon-Gyu Oh al arquero José Contreras.

El empate representó el primer partido sin derrota de Venezuela desde que Vizcarrondo es el seleccionador en enero de 2026. El equipo viene de perder 2-1 contra Japón en el inicio de esta gira asiática.

Más allá del resultado, el técnico ha valorado la actitud de sus jugadores ante un rival que se prepara para competir en el Mundial. Venezuela consiguió neutralizar buena parte del juego ofensivo surcoreano y terminó con su arco en cero.

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El partido también permitió seguir con la renovación del plantel. Vizcarrondo usó varias alternativas en el segundo tiempo y dio su debut con la selección absoluta al juvenil Yerwin Sulbarán, así como Jhonder Cádiz, Jovanny Bolívar y Wikelman Carmona también ingresaron desde el banco.

La Vinotinto va a cerrar su gira por Asia el próximo martes 6 de octubre cuando juegue contra Jordania, en Amán. Va a ser la última presentación de Venezuela en esta ventana internacional y otra oportunidad para que Vizcarrondo siga probando jugadores y buscando mayor contundencia en ataque.

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