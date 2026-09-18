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Selección Colombia

"No tiene el esprint": Néstor Lorenzo reveló la razón por la cual no convocó a Luis Díaz para los amistosos de la Selección Colombia tras el Mundial

septiembre 18, 2026
Por: Luis Cifuentes
Néstor Lorenzo junto a Luis Díaz - Foto: EFE
Néstor Lorenzo junto a Luis Díaz - Foto: EFE
La selección cafetera disputará tres partidos amistosos entre el 26 de septiembre y el 6 de octubre, en la triple fecha FIFA luego de la cita orbital.

El entrenador de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo, dio a conocer este jueves los jugadores convocados para el regreso de la Tricolor tras el Mundial 2026.

La selección cafetera disputará tres partidos amistosos entre el 26 de septiembre y el 6 de octubre, en la triple fecha FIFA luego de la cita orbital.

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Una de las ausencias más sonadas fue la de Luis Díaz, uno de los jugadores emblemáticos del presente de la Tricolor y figura del Bayern de Múnich.

En rueda de prensa, el entrenador Néstor Lorenzo explicó las razones por las cuales decidió dejar por fuera al jugador colombiano para los tres encuentros amistosos que se disputarán en Estados Unidos.

Lorenzo aseguró que prefirió dejar por fuera a Díaz para que tuviera más días de descanso teniendo en cuenta que tuvo una temporada intensa de 2025 a 2026.

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"Hablé con él le dije que lo veo cansado, no tiene el esprint suyo y consensuamos que no viniera", indicó. "Tiene más de 60 partidos”, resaltó.

El director técnico de la Selección Colombia de fútbol, Néstor Lorenzo, dio a conocer de manera oficial la lista de 26 jugadores convocados para afrontar los compromisos internacionales correspondientes a la fecha FIFA de septiembre y octubre.

Se trata de la primera lista de convocados después de que el 10 de la selección, James Rodríguez, pusiera fin a su ciclo con el equipo.

Durante la Conferencia de Prensa celebrada en la Sede Deportiva de la Federación Colombiana de Fútbol en Bogotá, el estratega justificó las ausencias de referentes habituales en el proceso destacando la desconvocatoria del arquero titular Camilo Vargas y la inclusión de jóvenes promesas como Rengifo y el atacante Carlos Andrés Gómez.

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