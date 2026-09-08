"Nos visita la segunda persona más importante del planeta": alcalde de Barranquilla en emotiva bienvenida a Marco Rubio

El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, hizo una emotiva declaración en entrevista con el diario El Tiempo sobre el significado que tiene para su ciudad la visita este martes del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

“Parece mentira que esta ciudad que hace 20 años era mirada con desprecio por sus malas prácticas de Gobierno, sus fracasos permanentes, hoy no solamente albergue al presidente de la república y todo su equipo de Gobierno, sino que nos visita la segunda persona del planeta”, afirmó el alcalde en un sentido mensaje.

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Char indicó que Barranquilla se ha preparado para visitas como la de Marco Rubio. “Estamos muy agradecidos con el presidente Abelardo de la Espriella por escogernos y le damos una calurosa bienvenida al segundo hombre más importante del mundo para que se lleve un pedacito de la calidad humana que tenemos los barranquilleros”, indicó.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, llegó este martes a Barranquilla, Atlántico, en el marco de su primera visita oficial a Colombia desde que asumió el cargo y como parte de una gira por América Latina que también lo llevará a Ecuador y Perú.

Rubio sostendrá en Barranquilla un encuentro con el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, en la sede alterna de la Presidencia de la República, ubicada en el Batallón Paraíso. La reunión representa uno de los primeros encuentros de alto nivel entre el Gobierno de Donald Trump y la nueva administración colombiana.

Antes de llegar al país, Rubio aseguró que una de las prioridades de Estados Unidos es fortalecer su presencia en el hemisferio occidental y destacó los intereses que Washington comparte con Colombia, Ecuador y Perú, especialmente en materia de seguridad, lucha contra el terrorismo criminal transnacional y cooperación económica.

Uno de los asuntos centrales de la reunión será la lucha contra el narcotráfico y las organizaciones criminales. De acuerdo con información conocida sobre la agenda, ambos gobiernos buscarán profundizar la cooperación en seguridad y en la lucha contra las estructuras dedicadas al tráfico de drogas y otras actividades del crimen transnacional.

Precisamente, la administración de Donald Trump ha convertido la lucha contra el narcotráfico en uno de los principales ejes de su política hacia América Latina. En ese contexto, Colombia ingresó al llamado Escudo de las Américas, una iniciativa promovida por Washington para fortalecer la cooperación regional contra organizaciones criminales.