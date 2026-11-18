Donald Trump, Vladímir Putin y Xi Jinping sostendrán una reunión trilateral este jueves 19 de noviembre en Shenzhen, China.

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El encuentro representa una cita de relevancia internacional, en medio de las tensiones geopolíticas y comerciales.

La reunión se llevará a cabo durante la 33.ª edición del encuentro de líderes económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

Horas antes de esta reunión, Trump, Putin y Xi Jinping se saludaron con un apretón de manos e intercambiaron unas primeras palabras.

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Asimismo, antes de la cita del jueves con Trump, los gobernantes de Rusia y China sostuvieron este miércoles un encuentro, en el que reafirmaron su estrecha relación estratégica.

Entre los asuntos centrales de la venidera cumbre figuran el conflicto con Irán, precios del petróleo, desarme nuclear y el conflicto con Ucrania.

Por su parte, las diferencias comerciales, las restricciones a la exportación de tecnología y la disputa por la influencia global completan la agenda.

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El Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) está integrado por 21 economías, entre ellas Estados Unidos, China y Rusia.

Dicha tribuna tiene como finalidad fomentar el libre comercio y la cooperación económica en la región de Asia-Pacífico.