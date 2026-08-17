Futbolista con paso por la Selección Colombia jugó fútbol con niños del Chocó en medio de labores de apoyo tras el terremoto

En una destacada muestra de compromiso social e idoneidad humana, el futbolista colobiano Matheus Uribe fue visto en el departamento del Chocó brindando apoyo directo a las comunidades damnificadas por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió la región.

Más allá de sumarse al trabajo operativo y logístico de entrega de ayudas como un voluntario más, el deportista compartió un momento de recreación al jugar un partido de fútbol con los niños de la zona afectada.

El gesto del mediocampista ha sido recibido con calidez y reconocimiento por parte de los habitantes locales, destacando el impacto positivo que este tipo de espacios de esparcimiento brindan a la infancia golpeada por la tragedia.

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En medio de los difíciles momentos que atraviesan los municipios que atraviesan los municipios chocoanos zona cercano al epicentro del sismo, la presencia de referentes del deporte nacional contribuye a llevar un mensaje de aliento y visibilización de las necesidades que persisten en territorio.

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Las jornadas de apoyo social en los municipios golpeados por el sismo continúan multiplicándose con el respaldo de deportistas, voluntarios y organismos de socorro, se espera que en las próximas horas continúen llegando cargamentos de asistencia humanitaria a la región.