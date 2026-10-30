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Viernes, 30 de octubre de 2026
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BTS

Integrante de BTS desata la euforia en las redes sociales al fotografiar a Taehyung con un ejemplar de un libro de Gabriel García Márquez

octubre 30, 2026
Por: Redacción NTN24
La banda surcoreana BTS-Foto EFE
La banda surcoreana BTS-Foto EFE
Las publicaciones compartidas por el artista surcoreano en redes sociales desataron una ola de reacciones entre los seguidores, con un destacado e inesperado homenaje a la literatura del premio Nobel colombiano.

El cantante surcoreano Jungkook, miembro de la exitosa agrupación BTS, conmocionó las redes sociales tras la publicación de una serie de fotografías protagonizadas por su compañero de banda Taehyung, conocido artísticamente como V, junto a la obra Todos los cuentos del Premio Nobel de Literatura colombiano Gabriel García Márquez.

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La publicación, difundida en el perfil de Instagram del artista, desató de inmediato miles de reacciones entre los seguidores del grupo en Colombia y el resto de la región, con la reactivación del entusiasmo de la fanaticada tras las memorables presentaciones que la banda ofreció en el estadio El Campín de Bogotá en el marco de su gira mundial.

En las imágenes capturadas por el lente de Jungkook, Taehyung posa con el volumen editado en 1996, el cual recopila 41 de los relatos más emblemáticos del escritor nacido en Aracataca, con el consecuente asombro y múltiples especulaciones entre los usuarios de plataformas digitales como X e Instagram, donde los nombres de los artistas y del autor colombiano se catapultaron a las principales tendencias globales.


La inesperada referencia literaria conectó nuevamente a las estrellas del pop asiático con el público nacional, con la consolidación del impacto cultural derivado de su paso por el territorio colombiano.

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Las seguidoras del grupo surcoreano expresaron su entusiasmo mediante la difusión de contenidos virales, con la equiparación de su alegría por el reconocimiento cultural y el gesto de incluir una obra del máximo exponente de las letras nacionales como un homenaje indirecto al país.

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