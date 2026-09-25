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Viernes, 25 de septiembre de 2026
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Fútbol

Otro jugador es excluido de selección europea por presentar certificado falso de covid-19 durante la pandemia

septiembre 25, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Suiza ante Argentina en el Mundial 2026 - Foto: EFE
Suiza ante Argentina en el Mundial 2026 - Foto: EFE
La federación anunció este viernes que optó por no convocar al jugador que juega en la MLS.

El atacante Breel Embolo fue excluido por la selección de Suiza para los próximos partidos del equipo en la Liga de Naciones de la UEFA por haber presentado certificados falsos de test del covid durante la pandemia, publicó la prensa de su país.

La Federación Suiza de Fútbol anunció el viernes que optó por no convocar al jugador del Atlanta United (MLS) para la ventana actual de partidos internacionales de septiembre y principios de octubre, sin precisar los motivos.

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Sin embargo, la prensa del país helvético da por seguro que es una consecuencia directa de su condena a una multa en noviembre de 2025 por haber pretendido justificar unos test del covid-19 mediante certificados falsos.

En un país en el que las decisiones judiciales no se hacen públicas, esa multa fue revelada recientemente por la web Schweiz Heute.

Preguntado por el diario St Galler Tagblatt, el exjugador del Mónaco y del Schalke 04 dijo haber "comprendido que (su) comportamiento no fue correcto" y asumió su "responsabilidad".

El capitán de la Nati, Granit Xhaka, fue apartado de la convocatoria a principios de la semana por haber utilizado falsos certificados de vacunación contra el covid.

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Suiza disputará el sábado en Skopje contra Macedonia del Norte en su primer partido en la Liga de Naciones de la UEFA 2026-2027, un encuentro en el que Embolo no podrá jugar al tener que cumplir una suspensión.

Se perderán igualmente los siguientes duelos de su país en esta ventana internacional: el martes en Glasgow ante Escocia y luego contra Eslovenia y Macedonia del Norte los días 3 y 6 de octubre en Lucerna.

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