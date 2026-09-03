NTN24
Jueves, 03 de septiembre de 2026
Jueves, 03 de septiembre de 2026
Donald Trump
Programa: Club de Prensa

¿Adiós a la operación Furia Épica? Donald Trump estaría pensando poner fin a la guerra con Irán, según The Wall Street Journal

septiembre 3, 2026
Por: Redacción NTN24
El reconocido medio The Wall Street Journal reveló este jueves una importante información en la que señala que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estaría pensando en poner fin a las operaciones militares contra el régimen iraní. Para hablar sobre este tema, Eduard Rivas, periodista de la agencia EFE en Washington, conversó con el programa Club de Prensa.

También le puede interesar

Donald Trump | Foto: EFE
Donald Trump

¿Adiós a la operación Furia Épica? Donald Trump estaría pensando poner fin a la guerra con Irán, según The Wall Street Journal

Donald Trump y Marco Rubio - Foto AFP
Marco Rubio

"Trump y yo somos inquebrantables": secretario Marco Rubio toma contundente medida sobre el régimen de Cuba

Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello - EFE
Regimen chavista

"Una Delcy y un Diosdado Cabello humillados": analista sobre acuerdo petrolero entre Venezuela y EE. UU.

Abelardo de la Espriella - EFE
Abelardo de la Espriella

Ofensiva de EE. UU. y del gobierno de Colombia contra grupos criminales da nuevos resultados: 'Los Pepes' buscarán someterse a la justicia

Golpe del gobierno de Abelardo de la Espriella al crimen transnacional - Foto: AFP/Canva
Capturados

Nuevo macro golpe del gobierno de De la Espriella al Tren de Aragua: hay 7 capturados

Marco Rubio y Abelardo de la Espriella / FOTO: EFE
Colombia

Marco Rubio visitará Colombia la próxima semana para reunirse con De la Espriella y de esto hablarán

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Desde los primeros días, Trump dijo que el gasto de la captura de Maduro ya lo había recuperado con recursos petroleros": exsubsecretario Energía de EE. UU. a NTN24

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Es una política de la dictadura cubana mantener el secretismo”: periodista sobre la salud de Raúl Castro

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Rubio, con la mira sobre el régimen de Ortega en Nicaragua: anuncia sanciones por polémica reforma

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

Dispararon contra la sede de la Procuraduría en Bogotá; De la Espriella ordenó reforzar la seguridad

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

¿Adiós a la operación Furia Épica? Donald Trump estaría pensando poner fin a la guerra con Irán, según The Wall Street Journal

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Fenómeno de El Niño amenaza con ser el más intenso en 75 años de mediciones climáticas globales

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

El tratado que busca proteger dos tercios del océano: así cambia la defensa de la vida marina

Ver más

Videos

Ver más
La transición hacia la democracia parece tomar mucho más tiempo - Fotos: EFE
Transición democrática

“Estamos viendo cada día más lejana una transición hacia la democracia”: periodista venezolano

Delcy Rodríguez y Trump coinciden en que Venezuela aún no está lista para elecciones - Fotos: EFE
Elecciones en Venezuela

“Venezuela está preparada” para elecciones: dirigente político tras declaraciones de Trump y Delcy

Chevron | Foto EFE
Petróleo en Venezuela

¿En qué consiste el acuerdo firmado entre EEUU y Venezuela que beneficiaría a Chevrón?

Régimen cubano dio inicio al ciclo escolar con muestras de adoctrinamiento en las escuelas - Foto de referencia: Canva
Régimen cubano

Inaceptable: Régimen cubano dio inicio al ciclo escolar con muestras de adoctrinamiento

Capitolio EE. UU./ Banderas EE. UU. y Venezuela - Fotos Canva de referencia
Demócratas y Republicanos

¿Qué piensan demócratas y republicanos sobre el acuerdo petrolero entre EE. UU. y Venezuela?

Más de Actualidad

Ver más
Donald Trump, presidente de EE. UU. (EFE)
Donald Trump

Revelan detalles del cambio clandestino de avión que hizo Trump por amenaza de atentado: hubo un camión involucrado

La Lorena en Pereira (Colombia)-Foto: EFE
Terremoto en Colombia

Horas decisivas vive Colombia: las conmovedoras historias que se conocen en medio de la tragedia

Caracas - Foto EFE
Jesús Armas

Denuncian negligencia del régimen venezolano en medio de tragedia por lluvias en Venezuela que ya dejan al menos un muerto

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La dignidad de la república

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Rusia utiliza engaños para reclutar soldados en México, Cuba y Colombia

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Franco Armani, arquero de la selección Argentina, en la final Copa América 2019 / FOTO: EFE
Franco Armani

Arquero campeón del mundo y de la Copa América con Argentina fue víctima de robo en un vuelo a Medellín

Donald Trump, presidente de EE. UU. (EFE)
Donald Trump

Revelan detalles del cambio clandestino de avión que hizo Trump por amenaza de atentado: hubo un camión involucrado

La Lorena en Pereira (Colombia)-Foto: EFE
Terremoto en Colombia

Horas decisivas vive Colombia: las conmovedoras historias que se conocen en medio de la tragedia

Caracas - Foto EFE
Jesús Armas

Denuncian negligencia del régimen venezolano en medio de tragedia por lluvias en Venezuela que ya dejan al menos un muerto

Rescatana una anciana en Nepal tras el deslizamiento / FOTO: Captura de pantalla
Nepal

Tremenda imagen del rescate de una mujer mayor que quedó atrapada en el lodo tras la avalancha en Nepal

Régimen Ortega- Murillo - Foto: AFP
Régimen Ortega - Murillo

Los sepultureros de la democracia: así el régimen Ortega-Murillo busca controlar todo el poder

Carlos Giménez, congresista republicano de Estados Unidos / Proceso electoral en Venezuela - Fotos de referencia: EFE
transición política

"Es imprescindible convocar elecciones en Venezuela lo antes posible y salirnos del régimen ilegítimo que pisotea al pueblo": congresista republicano Carlos Giménez

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023