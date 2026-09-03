¿Adiós a la operación Furia Épica? Donald Trump estaría pensando poner fin a la guerra con Irán, según The Wall Street Journal

El reconocido medio The Wall Street Journal reveló este jueves una importante información en la que señala que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estaría pensando en poner fin a las operaciones militares contra el régimen iraní. Para hablar sobre este tema, Eduard Rivas, periodista de la agencia EFE en Washington, conversó con el programa Club de Prensa.