Nuevo golpe a la estructura de alias ‘Calarcá’: así fue el macro operativo de De la Espriella que dejó 5 detenidos

La Fuerza Pública colombiana detuvo en Norte de Santander a cinco integrantes de las Farc de la estructura de alias ’Calarcá’, fue una operación conjunta entre el ejército, la Fuerza Aérea y la policía colombiana. Además de los cinco capturados, fue rescatado un menor que al parecer habría sido reclutado por esta organización criminal. Tenían cuatro armas de fuego cuando fueron sorprendidos por la fuerza pública colombiana.