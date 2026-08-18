EE. UU. busca retomar el diálogo con el dictador Kim Jong-un en medio de fricciones con Corea del Sur y el régimen iraní

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó el lunes que el dictador norcoreano, Kim Jong-un, respondió a los mensajes enviados por la Casa Blanca para reanudar el diálogo bilateral, calificando las comunicaciones de “muy positivas”.

El anuncio ocurre de forma paralela a la orden dada por el mandatario al Departamento de Defensa para escalar hacia abajo las maniobras militares estratégicas ejecutadas junto a Corea del Sur.

A través de sus redes sociales, Trump ordenó al secretario de Defensa, Pete Hegseth “reducir sustancialmente” el alcance del entrenamiento militar anual Ulchi Freedom Shield, programado del 17 al 27 de agosto con la participación de 18.000 efectivos surcoreanos.

El gobierno calificó los ejercicios como “inapropiados y hostiles” hacia Pyongyang, al tiempo que expresó su disconformidad con Seúl por la falta de apoyo de las autoridades surcoreanas ante la reciente ofensiva estadounidense contra las instalaciones nucleares del régimen de Irán.

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Pese al anuncio de Washington, el Ministro de Defensa de Corea del Sur y la oficina del presidente Lee Jae-myung confirmaron que las maniobras continúan desarrollándose “conforme a lo planeado”.

El episodio se produce, además, mientras Washington reubica su único portaaviones activo en el Pacífico, el USS George Washington, hacia Medio Oriente, en momentos en que la política exterior estadounidense enfrenta demandas simultáneas en dos frentes de alta tensión.

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La situación en la que se encuentra Pyongyang y el movimiento de fuerzas militares hacia la crisis con Irán generan confusión entre los aliados en Asia. Muchos se preguntan si Estados Unidos seguirá comprometiéndose con la seguridad de la región como lo ha hecho durante más de setenta años.