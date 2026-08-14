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Hecho histórico en el futbol sudamericano: por primera vez un equipo brasileño recibe más de cinco goles en contra por copas internacionales

agosto 14, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
Copa Sudamericana / FOTO: EFE
Copa Sudamericana / FOTO: EFE
El Cienciano, equipo peruano, aprovechó la altura de Cusco para golear al Botafogo por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana

Cienciano goleó 6-1 a Botafogo en Cusco por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana y con esto, consiguió una ventaja amplia para la vuelta del encuentro que se jugará en Brasil.

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El equipo de Perú les sacó el jugo a las condiciones de jugar en la altura de Cusco y fue amplio dominador de gran parte del partido frente al actual campeón de la Copa Libertadores, el cual no supo hallar respuesta alguna frente a la intensidad del equipo local.

El resultado es el reflejo ahora de una de las mayores goleadas de Cienciano en un torneo de índole internacional reciente y hace que el conjunto dirigido por Horacio Melgarejo esté en una posición muy favorable para poder estar en los cuartos de final.

Botafogo ahora tendrá que realizar una remontada de gran proporción en el partido de vuelta. El equipo brasileño tendrá que ganar por al menos con cinco goles de diferencia para irse a la definición por penales, a su vez que una diferencia de seis o más le dejaría darle vuelta como tal a la serie.

Esta victoria pone de nuevo en escena uno de los factores que a nivel histórico han condicionado los partidos que se juegan en Cusco: la altura. El estadio Inca Garcilaso de la Vega se ubica a más de 3.300 metros sobre el nivel del mar, condición que Cienciano conoce y muy bien, ya que sabe cómo sus rivales deben afrontar los partidos en sus visitas.

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La goleada deja a Cienciano a un paso de una nueva instancia en torneos internacionales y supone un golpe importante para Botafogo, equipo que tendrá que reaccionar en los primeros minutos de partido para evitar quedar eliminado.

El partido de vuelta podría convertirse en uno de los más recordados de la competición si el conjunto brasileño consigue remontar la diferencia tan abultada del encuentro de ida. Pese a que Cienciano empezará con una ventaja considerable, aún queda por jugar el partido decisivo.

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