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Jueves, 05 de noviembre de 2026
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Alcaldía de Bogotá

Alcaldía de Bogotá confirma que recibió alerta internacional por presunto uso de correo del distrito en amenazas contra vuelos en Europa

noviembre 5, 2026
Por: Redacción NTN24
Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá (EFE)
Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá (EFE)
Cazas italianos, franceses y búlgaros fueron desplegados el jueves después de que al menos 17 vuelos se vieran afectados en el tercer día de falsas amenazas de bomba.

La Alcaldía de Bogotá informó que, en las últimas horas, el alcalde Carlos Fernando Galán recibió una alerta internacional sobre “el posible uso de una dirección de correo electrónico de una entidad del sector salud del Distrito en actividades criminales fuera del país presuntamente relacionadas con amenazas de terrorismo contra vuelos de pasajeros en Europa”.

“Ante esta información, el alcalde Galán ordenó de inmediato activar los protocolos de investigación interna y de ciberseguridad para atender la situación. En los últimos días se han reportado varios casos de posibles ataques cibernéticos contra entidades públicas”, indicó.

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La alcaldía precisó que no se descarta que algunas entidades del Distrito hayan sido “blanco de estos ataques, ni que cuentas institucionales hayan sido vulneradas o utilizadas por hackers internacionales”.

“La investigación ya está en manos de la Policía. Además, se presentarán las denuncias correspondientes ante la Fiscalía y las demás autoridades competentes”, mencionó.

Cazas italianos, franceses y búlgaros fueron desplegados el jueves después de que al menos 17 vuelos se vieran afectados en el tercer día de falsas amenazas de bomba en todo Europa, informaron las autoridades y las aerolíneas.

Las falsas amenazas afectaron vuelos de Grecia al Reino Unido, pero se centraron especialmente en aerolíneas de bajo costo y en vuelos hacia o desde Bulgaria, República Checa e Italia.

Tres vuelos fueron desviados, pero todos los aviones aterrizaron sin problemas y no se encontraron explosivos.

Estas amenazas anónimas y de motivaciones aún desconocidas, se inscriben en un contexto de recrudecimiento de los ataques híbridos en Europa, a veces vinculados por las autoridades o los investigadores con Rusia o Irán.

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