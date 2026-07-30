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Jueves, 30 de julio de 2026
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España

Un marroquí ilegal entró a España con la camiseta de equipo sudamericano puesta y provocó sonrisas en medio de crisis migratoria

julio 30, 2026
Por: Redacción NTN24
Migrantes intentan ingresar a Ceuta. (EFE)
Migrantes intentan ingresar a Ceuta. (EFE)
Un marroquí ilegal entró a España con la camiseta de equipo sudamericano puesta y provocó sonrisas en medio de crisis migratoria.

Un migrante provocó sonrisas es las redes sociales luego de que fuera captado cuando ingresaba al enclave español de Ceuta, en medio de la masiva llegada de marroquíes este jueves al territorio del país europeo, vestido con la camiseta del popular equipo de fútbol argentino, Boca Juniors.

“Un marroquí ilegal entró a España con la camiseta de Boca puesta. Momento boke del día”, escribió una cuenta que compartió el video.

El migrante se volvió viral en las redes pues, además de su inusual atuendo a muchos kilómetros de Buenos Aires, se le veía contento e incluso con ánimo para dejar un saludo frente a las cámaras.

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El Gobierno del enclave español de Ceuta alertó este jueves de una "emergencia humanitaria y social" tras la llegada estos últimos días de 1.500 migrantes desde Marruecos, lo que desbordó las capacidades de acogida de esta ciudad del norte de África.

Ceuta y el otro enclave español de Melilla, en Marruecos, son las únicas fronteras terrestres que la Unión Europea tiene con África.

"Estamos en una situación de absoluta emergencia humanitaria y social", advirtió el alcalde-presidente de Ceuta, Juan Vivas, a la televisión pública española TVE.

"En los últimos días han llegado a Ceuta por vía marítima más de 1.500 migrantes", a un ritmo de "200 personas por día", por lo que "los centros de acogida se encuentran colapsados y saturados", precisó.

Imágenes de cadenas locales mostraban a decenas de hombres y adolescentes llegando a nado desde la vecina Marruecos a las costas de la urbe.

El Gobierno español afirmó este jueves que estaba "actuando coordinadamente para responder con la mayor rapidez y eficacia a la situación en Ceuta", según indicó el Ministerio del Interior en un comunicado.

El titular de esta cartera, Fernando Grande-Marlaska, anunció que viajará a la ciudad autónoma el viernes "para seguir la evolución de la situación".

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Hasta el 15 de julio, el gobierno no había registrado este año ningún inmigrante llegado a Ceuta por mar. En 2025, solo cuatro migrantes entraron al enclave por esa vía.

La principal ruta de entrada de los migrantes irregulares a España sigue siendo el archipiélago atlántico de Canarias, frente a las costas de África.

 

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