ONG sostiene que excarcelaciones y desbloqueo de medios no suponen un cambio estructural en el Estado venezolano

La ONG Amnistía Internacional considera que las recientes excarcelaciones de presos políticos y el levantamiento de restricciones a algunos medios de comunicación representan señales de alivio, pero no son suficientes para confirmar una transformación profunda de las políticas represivas en Venezuela.

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Clara del Campo, representante de la organización, señaló este martes desde Madrid que las medidas adoptadas durante los últimos meses deben analizarse en conjunto con la situación de las personas que aún permanecen detenidas y con la continuidad de estructuras estatales cuestionadas por organismos internacionales.

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Del Campo reconoció que algunas decisiones recientes pueden significar un alivio para determinados sectores.

Entre ellas mencionó las liberaciones de detenidos que comenzaron el 8 de enero y el levantamiento de bloqueos contra algunos medios de comunicación.

No obstante, señaló que estos cambios son todavía limitados y que las excarcelaciones se han producido de manera gradual.

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Los presos políticos son personas arrestadas y encarceladas arbitrariamente por motivos políticos. No solo incluyen a dirigentes opositores, sino también a estudiantes, periodistas, activistas, militares y ciudadanos.

Suelen ser detenidos sin el debido proceso, sin pruebas justificadas y bajo condiciones denunciadas como violaciones a los derechos humanos.

Es de recordar que la cifra de presos políticos fluctúa de manera continua debido a la dinámica de nuevas detenciones, traslados y liberaciones parciales en el país.