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Martes, 29 de septiembre de 2026
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ONU

ONU prolonga por seis meses la fuerza antipandillas en Haití

septiembre 29, 2026
Por: Redacción NTN24
Un integrante de las Fuerzas Armadas de Haití custodia un calle luego de una ataque armado este lunes, en el sector de Kenscoff (Haití)-Foto: EFE
Un integrante de las Fuerzas Armadas de Haití custodia un calle luego de una ataque armado este lunes, en el sector de Kenscoff (Haití)-Foto: EFE
Haití se ha visto sacudido en los últimos años por la violencia de estos grupos fuertemente armados, que controlan amplias regiones del país caribeño ante la impotencia de las autoridades locales.

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas prolongó este martes por seis meses la labor de la fuerza antipandillas desplegada para combatir a estos grupos violentos en Haití.

La Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés), anunciada por la ONU el año pasado, tenía previsto alcanzar entre abril y octubre los 5.500 efectivos y 50 empleados civiles, pero sigue por debajo de esa meta.

Haití se ha visto sacudido en los últimos años por la violencia de estos grupos fuertemente armados, que controlan amplias regiones del país caribeño ante la impotencia de las autoridades locales.

Con 13 votos a favor y tres abstenciones, la votación del martes prorroga el despliegue de la GSF hasta el 31 de marzo de 2027.

"Todo el esfuerzo (...) está concebido con un objetivo último: que los propios haitianos retomen el control de su seguridad y de su futuro. Esto no puede ni va a convertirse en una misión interminable", declaró el embajador de Estados Unidos ante la ONU, Mike Waltz.

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Estados Unidos copatrocinó la resolución. Rusia, China y Pakistán se abstuvieron.

Haití se prepara para celebrar el 13 de diciembre sus primeras elecciones presidenciales y legislativas desde 2016, además de un referendo sobre la Constitución.

La fuerza antipandillas sustituyó a una misión multinacional liderada por Kenia, a la que se consideraba insuficientemente equipada y financiada.

El objetivo era que la GSF, con un mandato más amplio para confrontar a los grupos armados, tuviera más capacidad operativa, aunque en julio contaba con menos de 1.000 efectivos, procedentes de Chad, Mongolia, Jamaica, Guatemala, El Salvador y Sri Lanka.

Las pandillas emplean tácticas y armamento cada vez más sofisticados para atacar a las autoridades haitianas, incluido el reclutamiento de niños.

La resolución del martes expresó una "profunda preocupación" por estas prácticas, que "apuntan deliberadamente a las comunidades más vulnerables".

"El pueblo haitiano derrotó a Napoleón, a algunos de los ejércitos más grandes del mundo. Ha combatido desastres naturales, se ha recuperado de terremotos y huracanes. Junto con ellos, podemos recuperar la segunda república más antigua de nuestro hemisferio", añadió Waltz.

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