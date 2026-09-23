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Operación "SAMUEL" en Guaviare: Inteligencia Naval y Ejército asestan golpe a la estructura narcoterrorista "Jhon Linares" de la facción de Calarcá

septiembre 23, 2026
Por: Redacción NTN24
Inteligencia Naval y Ejército asestan golpe “Jhon Linares” de la facción de Calarcá-Foto: tomada de X de @ArmadaColombia
Inteligencia Naval y Ejército asestan golpe “Jhon Linares” de la facción de Calarcá-Foto: tomada de X de @ArmadaColombia
Tropas del Ejército y la Armada Nacional ejecutaron una operación conjunta en la vereda Itilla, municipio de Calamar.

Las Fuerzas Militares de Colombia desarrollaron este miércoles 23 de septiembre la Operación “Samuel” en la vereda Itilla, jurisdicción rural del municipio de Calamar (Guaviare), asestando un golpe logístico y operativo a la estructura narcoterrorista Jhon Linares, perteneciente al Bloque Jorge Suárez Briceño del Grupo Armado Organizado Residual (GAO-r) bajo el mando de alias Calarcá.

La maniobra operacional, ejecutada por el Ejército Nacional en coordinación con labores de inteligencia naval de la Armada y del propio Ejército, concluyó con la neutralización en combate de un integrante de dicha facción armada y la recuperación de pertrechos de guerra de alto impacto.

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“En la vereda Itilla, municipio de Calamar, Guaviare, el Ejército Nacional, con inteligencia de la Armada y del propio Ejército, golpeó a la estructura narcoterrorista 'Jhon Linares'; un integrante fue dado de baja y se incautaron cinco armas largas, 560 municiones, una granada de fragmentación y otros elementos de guerra”, reportó el Ejecutivo nacional tras la consolidación del área.

Durante los registros de control territorial posteriores al enfrentamiento armado, las unidades militares aseguraron el siguiente inventario: 5 armas de fuego largas (entre fusiles y carabinas), 560 cartuchos de diversos calibres y 14 proveedores para fusil.

También aseguraron 1 mira de precisión óptica Trijicon ACOG 4 y 1 granada de fragmentación, 4 equipos de campaña y 5 chalecos multipropósito.

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La Operación “Samuel” se enmarca en la ofensiva sostenida del Estado contra las disidencias de las FARC desplegadas en el sur del país. El decomiso de este material reduce la capacidad bélica de la estructura Jhon Linares en el departamento del Guaviare, asegurando la continuidad de las patrullas terrestres y fluviales para neutralizar corredores de movilidad ilícita en la región.

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