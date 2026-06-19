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Mundial 2026

Opiniones divididas han generado las pausas de hidratación en el Mundial: unos la abuchean y otros ven lo positivo

junio 19, 2026
Por: Agencia France Presse - AFP
Las pausas de hidratación en el Mundial / FOTO. EFE
Las pausas de hidratación en el Mundial / FOTO. EFE
Las pausas de hidratación ha sido una de las principales novedades de esta versión de la copa del mundo, pero ha generado opiniones divididas.

A Virgil van Dijk no le gustan, Luis de la Fuente las defiende, muchos hinchas han empezado a abuchearlas y para numerosos analistas son dañinas para el espectáculo en el Mundial: las pausas para hidratación, a mitad de cada uno de los periodos, están siendo uno de los momentos más comentados del torneo.

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"Las pausas de hidratación resultan un poco curiosas", dijo Van Dijk, capitán de Países Bajos, después de empatar 2-2 con Japón el domingo en Dallas, en un estadio con aire acondicionado.

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"Estaba viendo casi todos los partidos hasta hoy y cada vez que se produce un corte comercial es un poco... Bueno, no es algo que me guste y creo que para los espectadores neutrales que estén mirando la televisión tampoco es algo agradable", añadió.

También el domingo, los espectadores del triunfo sueco 5-1 sobre Túnez en Monterrey (México) dejaron claro su malestar al abuchear sonoramente cuando llegó la pausa por hidratación en la primera parte.

Pero también hay defensores de las pausas, como el seleccionador español, Luis De la Fuente, que defiende que el bienestar de los jugadores es lo primordial.

"Me parece una medida acertada en circunstancias de calor (...) Seguiremos las normas. Intentaré no agobiar a los jugadores en las pausas, lo que deben hacer es beber mucho", señaló.

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La Federación Internacional de Fútbol (FIFA) afirma que están diseñadas para proteger la salud de los jugadores y que van a tener lugar en todos los partidos del Mundial, sin importar dónde se juegue ni qué tiempo haga.

En total, esas pausas duran seis minutos en el cómputo del partido, en principio para ayudar a los jugadores en un torneo donde muchos partidos se juegan con elevadas temperaturas, pero muchos ven también un interés principalmente comercial porque las televisiones aprovechan para emitir anuncios publicitarios.

La gente que seguía el partido por televisión vio normalmente un corte en la emisión, en el que las diferentes cadenas suelen aprovechar para emitir anuncios publicitarios.

Cortes así son habituales en las retransmisiones deportivas en Estados Unidos, no tanto en otros lugares y en un deporte como el fútbol.

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Algunos críticos a esta medida han acusado a la FIFA de codicia y de intereses comerciales, alimentando así las acusaciones al respecto que rodean la organización de este torneo, la gallina de los huevos de oro para la entidad con sede en Zurich.

En un deporte como el fútbol, esas pausas tienen además un efecto sobre el juego.

Casualidad o no, han sido varios los casos ya en los que un equipo ha tenido un impulso después de un parón, que suele ser aprovechado además por los entrenadores para cambiar la táctica o dar instrucciones.

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