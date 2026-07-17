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Fallecimiento

Murió reconocido locutor de la radio colombiana: "Se fue el más grande de todos"

julio 17, 2026
Por: Redacción NTN24
Murió reconocido locutor de la radio colombiana: "Se fue el más grande de todos"
Murió reconocido locutor de la radio colombiana: "Se fue el más grande de todos"
La noticia de su fallecimiento fue confirmada por el narrador deportivo Eduardo Luis, de Deportes RCN y Win Sports, quien le dedicó un emotivo mensaje a través de sus redes sociales.

Fernando Londoño Echavarría, conocido en la radio como "El Gurú del Sabor", falleció el jueves 16 de julio tras enfrentar un cáncer de páncreas.

Su muerte despertó en redes sociales numerosos mensajes de homenaje y recordó el papel clave que desempeñó en la historia musical de Medellín, al ser considerado uno de los primeros impulsores del reguetón en la radio de la ciudad.

Como locutor, DJ y director de emisoras, Londoño marcó una época en Rumba Estéreo al apostar, desde 2001, por un género que en ese momento era poco conocido entre el público colombiano.

Fue allí donde comenzó a programar canciones de artistas como Daddy Yankee, Tego Calderón, Don Omar, Wisin & Yandel, Ivy Queen y Baby Rasta & Gringo, mucho antes de que alcanzaran reconocimiento internacional.

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Según informó Telemedellín, la primera canción de reguetón que sonó en una emisora de Medellín fue "Latigazo", de Daddy Yankee. La emisora la transmitió en 2001 bajo la dirección de Fernando Londoño, una decisión que contribuyó a abrirle espacio al género en la capital antioqueña.

La noticia de su fallecimiento fue confirmada por el narrador deportivo Eduardo Luis, de Deportes RCN y Win Sports, quien le dedicó un emotivo mensaje a través de sus redes sociales.

En su cuenta de Instagram, el relator compartió varias fotografías junto a Londoño y escribió: "Descansa en paz, amigo del alma. Se nos fue el hijo de doña Triana. Fernando Londoño Echavarría, 'El Gurú del Sabor', dijo adiós hoy. Una dura enfermedad se lo llevó".

También expresó su gratitud por el apoyo que recibió de él durante su carrera: "Amigo, gracias, por tanto. Te debo mi nombre, nunca lo olvidaré. Tu voz quedará para siempre en todos los paisas amantes de la mejor radio del país. Un abrazo para su familia, amigos, colegas y oyentes. Te quiero, 'Gurú'".

Por su parte, Mix Radio Medellín lamentó la partida del reconocido locutor y destacó su legado en la industria radial.

"La radio de Medellín está de luto. Ha muerto Fernando Londoño Echavarría, conocido como 'El Gurú del Sabor'. Fue un ícono de la radio en nuestra ciudad y dejó una huella imborrable al convertirse en el primer director que se atrevió a programar reguetón en Rumba St. Inolvidable", señaló la emisora.

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