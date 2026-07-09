Así quedó la tabla de goleadores del Mundial 2026 tras las anotaciones de Mbappé y Dembélé en el partido de Francia contra Marruecos

Los dos goles con los que Francia se impuso a Marruecos en el primer juego de cuartos de final del Mundial 2026 modificaron la tabla de goleadores del torneo en la que se vive una apasionante competencia entre algunos de los mejores jugadores del planeta.

Las anotaciones de Francia las consiguieron los talentosos atacantes Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé quienes se encuentran en posiciones destacadas en la clasificación de los máximos artilleros del campeonato.

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Para Mbappé su gol significó pasar a liderar la tabla de goleadores en conjunto con el argentino Lionel Messi. Ambos han marcado ocho tantos en lo disputado del torneo, aunque el sudamericano ha estado en un partido menos pues tiene pendiente el encuentro de su selección por los cuartos de final ante Suiza.

Ousmane Dembélé, por su parte, consiguió su quinto tanto durante la competencia y ahora se encuentra en solitario en la casilla número cinco de la prestigiosa estadística.

Dembélé se encuentra por detrás de Mbappé y Messi así como del noruego Erling Haaland, que tiene siete goles, y del inglés Harry Kane que suma seis tantos. Todos ellos, cabe mencionar, se encuentran entre las siete selecciones que siguen vivas en el campeonato hasta este jueves 9 de julio.

Así marcha la tabla de goleadores del Mundial 2026

1. Kylian Mbappé | Francia | 8 goles | 3 asistencias |

2. Lionel Messi | Argentina | 8 goles | 1 asistencias |

3. Erling Haaland | Noruega | 7 goles | 0 asistencias |

4. Harry Kane | Inglaterra | 6 goles | 1 asistencias |

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5. Ousmane Dembélé | Francia | 5 goles | 2 asistencias |

6. Mikel Oyarzabal | España | 4 goles | 1 asistencias |

7. Jude Bellingham | Inglaterra | 4 goles | 1 asistencias |

8. Vinicius Junior | Brasil | 4 goles | 1 asistencias |

9. Ismaïla Sarr | Senegal | 4 goles | 1 asistencias |