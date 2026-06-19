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Viernes, 19 de junio de 2026
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Copa Mundial de la FIFA 2022

México se convirtió en el primer clasificado a segunda ronda del Mundial: aseguró primer lugar del grupo por regla clave de la FIFA

junio 19, 2026
Por: Redacción NTN24
Selección de México. (EFE)
Selección de México. (EFE)
La selección anfitriona de la Copa del Mundo venció a Corea del Sur 1 a 0 y sumó seis puntos en el Grupo A del torneo.

México se convirtió en el primer país en pisar los dieciseisavos del Mundial al batir el jueves a Corea del Sur con un regalo del arquero surcoreano Kim Seung-gyu y un milagro de Raúl Rangel, en una segunda jornada en la que Brasil busca el viernes renacer ante Haití.

La victoria tenía doble premio en Guadalajara: billete para la segunda ronda y primer puesto del Grupo A con seis puntos y tras el empate antes en Atlanta entre Sudáfrica y República Checa 1 a 1.

La selección norteamericana se aseguró el primer puesto debido a que la FIFA para este Mundial eligió como criterio de desempate el resultado directo entre las selecciones igualadas.

De esa manera si Corea del Sur llega a los seis puntos en la zona en la última jornada no superará a México debido a la reciente derrota.

Sudáfrica y República Checa, cabe destacar, no pueden igualar los seis puntos de México en el Grupo.

Y los dos arqueros quedarán en el recuerdo. Kim Seung-gyu como el villano con un error en la salida que entregó el gol en bandeja para Luis Romo y Rangel como el héroe con una doble parada, la segunda prácticamente un milagro al atajar el balón desde el suelo.

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Tras su intervención en la recta final, fiesta grande en México: dos victorias y el Tri está en el lugar soñado antes de tiempo.

También anfitrión, Canadá dio un paso de gigante hacia la segunda fase al golear 6-0 a Catar, su primer triunfo en la historia del torneo, con sabor agridulce al perder al mediocampista Ismaël Koné por una escalofriante lesión.

Fue un día de goles en el Mundial. También en el Grupo B, Suiza endosó un 4-1 a Bosnia y roza el pase.

Rivales en la tercera fecha, el equipo helvético y el norteamericano suman ambos cuatro puntos, por lo que su duelo será una final por el primer puesto.

La pentacampeona mundial Brasil, que empató 1 a 1 ante Marruecos en su debut en la competición, tiene una ocasión de redimirse con un festival de goles ante la humilde Haití el viernes (00H30 GMT del sábado) en Filadelfia en el cierre de la segunda jornada del Grupo C.

De nuevo no contará con la leyenda Neymar, que se queda en Nueva Jersey, donde se concentra su equipo, para continuar su recuperación de una lesión en la pantorrilla derecha.

Tras los empates de España y Portugal frente a las modestas Cabo Verde (0-0) y RD Congo (1-1), a Brasil no le conviene confiarse ante un equipo haitiano que regresó al Mundial por primera vez desde Alemania Federal 1974 con una derrota honrosa por 1-0 frente a Escocia.

"Tienes que ser resiliente cuando las cosas no salen bien, no tienes que bajar los brazos cuando las cosas no salen bien, y creo que el equipo es resiliente y va a mejorar", señaló su seleccionador, Carlo Ancelotti.

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Además, Marruecos y Escocia medirán fuerzas en Boston unas horas antes (22H00 GMT).

El viernes también se disputará la segunda jornada del Grupo D con un duelo de necesidades entre Paraguay y Turquía, derrotadas en su entrada en liza.

Los otomanos perdieron 2-0 ante Australia, y Paraguay fue goleada 4-1 por Estados Unidos.

Australia y Estados Unidos, sorprendentes líderes de la llave D, pelearán por una segunda victoria que les podría clasificar a dieciseisavos desde esta segunda jornada en Seattle (19H00 GMT).

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