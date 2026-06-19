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Mundial 2026

Estos son los aficionados que más cerveza han tomado en el mundial: "se la bebieron toda"

junio 19, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Tomando Cerveza / FOTO: EFE
Tomando Cerveza / FOTO: EFE
La fiesta del fútbol mundial que se está llevando a cabo en Estados Unidos, México y Canadá ha dejado buenos dividendos a los bares y licoreras, incluso se han quedado sin cerveza.

Con su selección en una Copa del Mundo por primera vez en casi 30 años, miles de hinchas escoceses viajaron a Estados Unidos para acompañarla en ciudades como Boston, que se ha visto cautivada por la invasión del "Tartan Army" o el Ejército de Tartán.

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Se estima que entre 40.000 y 50.000 aficionados escoceses estuvieron en la ciudad del estado de Massachusetts para el partido inaugural de su equipo en el Mundial contra Haití, el fin de semana pasado.

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Y siguen llegando más para el segundo encuentro de este viernes contra Marruecos.

Con fama de acabar las existencias de alcohol en las ciudades que los reciben, pero sin causar problemas, los miembros del Tartan Army fueron invitados habituales con sus famosas kilts -faldas escocesas- en varios eventos deportivos a finales del siglo pasado.

Pero como no se clasificaban a un Mundial desde 1998, los aficionados no dudaron en cruzar el Atlántico para seguir al equipo de Steve Clarke, y no se intimidaron en absoluto por el precio de las entradas ni por el clima político actual en Estados Unidos.

En las calles de Manhattan, se veían aficionados escoceses con camisetas de su selección y kilts en casi todas las esquinas.

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Vieron a su equipo vencer a Haití por 1-0 gracias a un gol de John McGinn, arropados por una mayoría de seguidores escoceses entre los 64.000 espectadores presentes en el Gillette Stadium de Foxborough, a unos 32 kilómetros al sur del centro de Boston.

Luego, los aficionados regresaron a la ciudad para celebrar a su manera: NBC News informó que un bar se quedó sin existencias de su cerveza rubia local durante el fin de semana "porque los aficionados escoceses al fútbol se la bebieron toda".

"Son geniales, hombre. Son gente maravillosa. Nos trataron con absoluto respeto", comentó Chris Wildt, un camarero de 49 años del bar Black Rose. "Beben un poco más de lo que pensábamos, pero lo agradecemos", añadió.

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Sin embargo, los escoceses no son los únicos en la competencia de tomar cerveza en el Mundial, pues según registros recogidos por TyC Sports, en el partido Inglaterra vs Croacia se registró una venta de 45.349 cervezas en un bar cercano al estadio AT&T, superando lo que toman los aficionados de los Dallas Cowboys, el equipo de fútbol americano.

Hasta ahora está empezando el Mundial y los europeos han demostrado que les gusta mucho tomar cerveza, veremos al final de la cita orbital cuál es la afición que más bebió.

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