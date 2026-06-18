NTN24
Jueves, 18 de junio de 2026
Jueves, 18 de junio de 2026
Canadá

Terrible lesión en el Mundial 2026: futbolista salió en camilla con la pierna rota y en medio de la preocupación de los hinchas

junio 18, 2026
Por: Redacción NTN24
Futbolistas de Canadá y Catar (AFP)
Futbolistas de Canadá y Catar (AFP)
Un triplete de Jonathan David, un gol de Cyle Larin y otro de Nathan Saliba, además de un autogol de Qatar, sellaron la victoria para los norteamericanos.

Este jueves la Selección de Canadá goleó a Catar, que jugó con nueve hombres, por 6-0 para conseguir su primera victoria en un Mundial.

El partido, repleto de emociones, se vio empañado por una terrible lesión del centrocampista Ismael Kone.

o

Un triplete de Jonathan David, un gol de Cyle Larin y otro de Nathan Saliba, además de un autogol de Qatar, sellaron una victoria trascendental para los canadienses, que ahora solo necesitan un empate contra Suiza en su último partido para terminar primeros de grupo.

El ambiente festivo en el estadio BC Place de Vancouver, con el primer ministro canadiense Mark Carney animando a 'Les Rouges', se vio opacado por la primera grave lesión de la máxima cita del deporte.

En el minuto 51, el catarí Assim Madibo derribó a Kone con una torpe fuerte por detrás, dejando al centrocampista, que juega en Italia, retorciéndose de dolor y agarrándose la pierna izquierda.

De inmediato la gravedad de la lesión se hizo evidente cuando compañeros de equipo de Kone pidieron ayuda desesperadamente al personal médico canadiense que se encontraba en la banda.

Finalmente, Kone fue retirado del terreno de juego en camilla, saludando a la multitud mientras respiraba con un tubo de oxígeno.

Por su parte, Madibo, que inicialmente había recibido una tarjeta amarilla por la entrada, fue expulsado después de que la sanción se elevara a roja tras la revisión del VAR; esta fue la segunda expulsión de un jugador catarí después de que Homam el-Amin fuera expulsado en la primera mitad.

Tras la polémica acción, Catar terminó jugando con nueve hombres y Canadá aprovechó la situación para marcar tres goles más.

o

Saliba, que había sustituido al lesionado Kone, marcó de tiro libre con un disparo con efecto para poner el 4-0 en el minuto 64.

El jugador suplente celebró su gol corriendo hacia la banda para mostrar una réplica de la camiseta canadiense del lesionado Kone.

Otro suplente, Jacob Shaffelburg, contribuyó a poner el 5-0 en el marcador, con un potente disparo que el defensa Mohammad Manai desvió hacia la portería de Catar.

Minutos después, David, que había marcado dos goles en la primera parte tras el tanto inicial de Cyle Larin en el minuto 16, completó su triplete en el segundo minuto del tiempo añadido para sentenciar la goleada.

Temas relacionados:

Canadá

Mundial 2026

Mundial

Fútbol

Catar

Qatar

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Petro ve que se le viene la derrota": analistas cuestionan posición del gobierno ante eventuales resultados en la segunda vuelta presidencial en Colombia

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Pareciera a veces que todo sigue intacto. Maduro está afuera de la jugada, pero sigue operando": Mariana Gómez del Campo sobre la transición política en Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Dinorah Figuera le confirmó a NTN24 que se reunirá con el encargado de negocios de EE. UU., John Barrett, y con Jorge Rodríguez

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Diario español revela que Estados Unidos tenía un plan para retener a Rodríguez Zapatero antes de su viaje a Caracas para reunirse con Delcy Rodríguez

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Colombia está a cerca de dejar de ser una democracia plena y caer a un régimen híbrido?

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Antártida: descubren el mecanismo que explica por qué algunas zonas se calientan más rápido

Ver más

Videos

Ver más
Estadio de Arrowhead en Kansas City (AFP)
Mundial 2026

Suites de lujo, pantallas gigantes de alta definición y comodidades de primer nivel: los secretos detrás del estadio "más ruidoso" del Mundial 2026

Muerte del cabecilla del Tren de Aragua - Captura de video
Alias Niño Guerrero

"No podían entregarlo vivo": general venezolano se pronuncia sobre abatimiento del 'Niño Guerrero'

Donald Trump en París. (AFP)
Régimen de Irán

Trump afirma que el acuerdo con Irán significa "victoria" para EE. UU. y dice que quienes critican el pacto son "envidiosos y gente mala"

Iván Cepeda - Foto EFE
Iván Cepeda

Entrevista a Iván Cepeda a horas de la segunda vuelta: condicionó el reconocimiento de los resultados y aseguró que tiene "un mecanismo" de verificación

Gustavo Petro, presidente de Colombia - Foto: EFE
Colombia

"Aspirante a dictador": abogado Mauricio Gaona advierte que Petro viola orden constitucional al desacatar órdenes judiciales en campaña electoral

Más de Deportes

Ver más
Luis Enrique, técnico del PSG - Foto: AFP
UEFA Champions League

Luis Enrique habló previo a la final de la Champions Legue y reveló que tiene “bien analizado” a su rival

Copa del Mundo de la FIFA / Bandera de la ONU - Fotos: EFE
Mundial 2026

Naciones Unidas pide al Gobierno de Estados Unidos que "repiense a fondo" su política migratoria durante el Mundial de fútbol 2026

Mercedes-Benz Stadium - Foto AFP
Copa Mundial del Fútbol

Estadio con techo retráctil y la pantalla 360 más grande del mundo será una de las sedes con mayor actividad de todo el Mundial 2026

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Papa León XIV

Magnifica Humanitas, 2

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Naturaleza

El Norte vuelve a contabilizar la naturaleza del Sur… y otra vez olvida pagarla

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Gobierno de Bolivia

Captura inmediata de Evo Morales es fundamental para una Bolivia próspera y segura

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Juridicidad en versión hermanos Rodríguez

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Astronautas de la NASA - AFP
Nasa

La NASA presenta a los astronautas elegidos para la Misión Artemis III que buscará el regreso a la Luna: uno de ellos es de origen latino

Scott Bessent | Foto EFE
estrecho de Ormuz

Estados Unidos impuso nuevas sanciones a ocho buques y 16 entidades vinculadas al comercio de petróleo del régimen iraní

Alex Saab y Camilla Fabri - Foto AFP
Álex Saab

Reportan que el régimen de Venezuela habría deportado a Italia a Camilla Fabri, esposa de Alex Saab, junto a sus hijos

Shakira - Foto AFP
Shakira

¿Nuevo amor a la vista? Shakira fue captada con famoso actor mexicano en Los Ángeles

Pete Hegseth - Foto EFE
Pete Hegseth

Secretario de Guerra de EE. UU. visita la base de Guantánamo para reunirse con tropas militares mientras persiste la presión sobre el régimen cubano

Producción de petróleo en Venezuela - Foto: EFE
Petróleo

Exportaciones de petróleo desde Venezuela a Estados Unidos rompen récord con cifras que no se registraban desde 2019

Alias Calarcá - AFP
Elecciones Presidenciales en Colombia

"Le cuento que prácticamente nos están obligando a dar el voto por ese señor Cepeda": denuncian intimidación para votar en Caquetá

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre