Terrible lesión en el Mundial 2026: futbolista salió en camilla con la pierna rota y en medio de la preocupación de los hinchas

Este jueves la Selección de Canadá goleó a Catar, que jugó con nueve hombres, por 6-0 para conseguir su primera victoria en un Mundial.

El partido, repleto de emociones, se vio empañado por una terrible lesión del centrocampista Ismael Kone.

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Un triplete de Jonathan David, un gol de Cyle Larin y otro de Nathan Saliba, además de un autogol de Qatar, sellaron una victoria trascendental para los canadienses, que ahora solo necesitan un empate contra Suiza en su último partido para terminar primeros de grupo.

El ambiente festivo en el estadio BC Place de Vancouver, con el primer ministro canadiense Mark Carney animando a 'Les Rouges', se vio opacado por la primera grave lesión de la máxima cita del deporte.

En el minuto 51, el catarí Assim Madibo derribó a Kone con una torpe fuerte por detrás, dejando al centrocampista, que juega en Italia, retorciéndose de dolor y agarrándose la pierna izquierda.

De inmediato la gravedad de la lesión se hizo evidente cuando compañeros de equipo de Kone pidieron ayuda desesperadamente al personal médico canadiense que se encontraba en la banda.

Finalmente, Kone fue retirado del terreno de juego en camilla, saludando a la multitud mientras respiraba con un tubo de oxígeno.

Por su parte, Madibo, que inicialmente había recibido una tarjeta amarilla por la entrada, fue expulsado después de que la sanción se elevara a roja tras la revisión del VAR; esta fue la segunda expulsión de un jugador catarí después de que Homam el-Amin fuera expulsado en la primera mitad.

Tras la polémica acción, Catar terminó jugando con nueve hombres y Canadá aprovechó la situación para marcar tres goles más.

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Saliba, que había sustituido al lesionado Kone, marcó de tiro libre con un disparo con efecto para poner el 4-0 en el minuto 64.

El jugador suplente celebró su gol corriendo hacia la banda para mostrar una réplica de la camiseta canadiense del lesionado Kone.

Otro suplente, Jacob Shaffelburg, contribuyó a poner el 5-0 en el marcador, con un potente disparo que el defensa Mohammad Manai desvió hacia la portería de Catar.

Minutos después, David, que había marcado dos goles en la primera parte tras el tanto inicial de Cyle Larin en el minuto 16, completó su triplete en el segundo minuto del tiempo añadido para sentenciar la goleada.