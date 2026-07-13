¿Cómo influye la pérdida de Lindsey Graham dentro de la administración de Trump? Experto analiza

El pasado fin de semana, el senador republicano Lindsey Graham, representante de Carolina del Sur, falleció a sus 71 años, producto de una disección aórtica.

Graham, quien inició en el mundo de la política en el año 2002, tras ser elegido congresista, representa una gran pérdida; pese a que en un inicio fue uno de los principales críticos del presidente Donald Trump, con el tiempo se convirtió en uno de sus principales aliados.

Ahora, tras la partida del senador Lindsey, el gobernador de Carolina del Sur, Henry McMaster, deberá nombrar un sustituto temporal, quien ejercerá funciones hasta enero del próximo año, mientras el estado adelanta unas primarias especiales para que los votantes puedan elegir a un nuevo candidato para las elecciones generales.

Frente a este tema, el programa La Tarde de NTN24 habló con Rubén Olmos, analista y consultor internacional y presidente de la compañía Global Nexus.

“El gobernador McMaster ya ha nombrado oficialmente a su hermana (Darline Graham Nordone), quien se quedará con la curul de aquí a agosto”, dijo Olmos.

Cabe destacar que este anuncio se da tan solo horas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hiciera la sugerencia señalando que “¡Sería un fabuloso homenaje a Lindsey, que la quería entrañablemente!".

Para el analista internacional Rubén Olmos, el vacío de Lindsey Graham implica una gran pérdida para las acciones y políticas del presidente Donald Trump, esto teniendo en cuenta su labor de intermediador ante los demócratas.

“El presidente Trump tendrá un trabajo muy complicado de aquí a noviembre, a la elección intermedia, para poder hacer esas alianzas que se podían haber tenido con un senador como Graham”, expresó.

El costo para el presidente Trump es alto y no nada más en temas críticos como la guerra de Irán, como la guerra de Ucrania, sino también para avanzar en políticas domésticas. Graham era un senador que respetaba a los demócratas”, agregó.