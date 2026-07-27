"No perdí mi libertad siendo adolescente en una cárcel para tener que ver lo que pasa ahora": Mary Luz Herrán, exesposa de Gustavo Petro, le recrimina por el caso de las hermanas Guerrero

La exesposa del presidente Gustavo Petro, Mary Luz Herrán, se pronunció sobre la postura del mandatario frente al caso de las hermanas Guerrero y afirmó que, si ellas cometieron irregularidades, deben responder ante la justicia.

Las palabras de Herrán se produjeron luego de que el presidente de la República publicara un extenso mensaje en defensa de Juliana Guerrero, en el que pidió que denunciara a los empresarios que, según él, habrían intentado “corromperla”.

“Es Juliana y su hermana las que deben poner ya la denuncia contra los empresarios que buscaron corromperlas y, si recibieron dinero, devolverlo y colaborar con la justicia. El cometido de los empresarios no se cumplió porque mi gobierno ha construido barreras contra la corrupción. Espero que fuertes”, afirmó Gustavo Petro.

A través de su cuenta de X, la exesposa del presidente aseguró que durante años respaldó al hoy jefe de Estado “en el 99 % de sus aciertos y desaciertos” pero sostuvo que, en esta ocasión, no puede acompañar su posición.

Del mismo modo, Herrán afirmó que es imposible apoyar al mandatario y recordó que él mismo le enseñó que “la razón está por encima del corazón”.

“Hoy es imposible apoyarte cuando tú mismo me decías que es la razón la que está por encima del corazón. Que debíamos separar lo personal de lo político”, aseguró.

La exintegrante del M-19 también apeló a su historia personal y a los costos que, según dijo, asumió su familia durante décadas.

“No perdí mi libertad siendo adolescente en una cárcel para tener que ver lo que pasa ahora”, indicó. Asimismo, la mujer señaló: “Mis hijos no pueden vivir en su país por apoyarte y apoyarnos en nuestras luchas”.

Finalmente, aseguró que “si las Guerrero deben pagar por sus actos, que lo hagan”. Además, le hizo un llamado al presidente: “No defiendas lo indefendible”.