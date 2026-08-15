Últimas noticias de Venezuela 15 de agosto: Excarcelaciones y Marco Rubio amenazante tras mensaje de Delcy Rodríguez

Algunos de los presos políticos del régimen de Venezuela empezaron a ser excarcelados durante la tarde del viernes 14 de agosto, según se pudo apreciar inicialmente en videos compartidos por organizaciones como Foro Penal y el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve).

Más tarde, el propio régimen, a cargo de Delcy Rodríguez, confirmó que serían excarcelados en total 131 presos políticos como parte de lo que denominaron sería el supuesto "otorgamiento de medidas alternativas a la privación de la libertad".

Las imágenes mostraron el reencuentro de muchos familiares con sus seres queridos, quienes durante años han sido torturados, amenazados, maltratados y recluidos de la libertad arbitrariamente por parte de la dictadura.

Entretanto, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se mostró amenazante después de que Delcy Rodríguez elogiara al dictador cubano fallecido Fidel Castro con un mensaje en redes sociales a propósito de su natalicio.

Pese a que no mencionó directamente a Rodríguez, el jefe de la diplomacia de la administración de Donald Trump lanzó una advertencia a quienes pretendan seguir el modelo de Castro.

"Sugeriría encarecidamente que cualquiera tentado a intentar seguir su ejemplo lo reconsidere cuidadosamente, porque si lo hacen también se estarían condenando al fracaso", escribió Rubio en X, misma plataforma en la que la jefe del régimen había enviado previamente sus elogios.