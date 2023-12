Oso destroza decoración navideña al confundir los objetos iluminados con animales de verdad

Con motivo de la época navideña, como de costumbre, muchos habitantes de Estados Unidos adornan sus casas.

Entre la decoración es común encontrar renos, árboles de navidad, muñecos de nieve, bastones navideños y a Santa Claus tapándose hasta la chimenea de la vivienda.

Más allá de esa tradición, existen casos puntuales en que lo insólito se convierte en viral a través de las redes sociales.

En ese contexto, hace algunos días un oso captó la atención de un gran número de usuarios en las distintas plataformas digitales por destrozar una decoración navideña.

Esto ocurrió en Longwood, una zona residencial de Florida (sureste de EE. UU.), lugar en el que el animal de gran tamaño tiró todos los renos luminosos.

El hecho que ya recorrió redes como TikTok, Facebook, y X (Twitter) fue captado por las cámaras de seguridad instaladas en el sector.

En las imágenes se puede ver al animal inspeccionar la primera figura iluminada. No obstante, repentinamente se abalanza contra los objetos.

Por su parte, los propietarios de la casa dieron a conocer que la acción del oso fue efectuada sobre las 3:45 a.m. (hora Florida).

En tanto, el insólito clip causó divertidas reacciones en varias redes sociales: “Este oso debería ser verde como El Grinch”; “Se escapó de su hábitat para dejar un claro mensaje: ‘menos consumismo’”; “Así me pongo yo cuando no me dan regalo el 24 de diciembre”.