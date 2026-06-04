NTN24
Jueves, 04 de junio de 2026
Jueves, 04 de junio de 2026
Elecciones en Colombia

“Otra fuente de fraude muy grande es lo que van a hacer las famosas disidencias de las FARC presionando al pueblo”: exsenador Rodrigo Lara

junio 4, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
Rodrigo Lara, integrante de la campaña del candidato Abelardo de la Espriella, habló con NTN24 sobre el pronunciamiento del subsecretario de Estado de Estados Unidos sobre las elecciones presidenciales de Colombia.

De cara a la segunda vuelta electoral en Colombia, el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, lanzó una contundente advertencia sobre las elecciones presidenciales en Colombia. Palabras que se suman a las expuestas por el secretario de Estado Marco Rubio, quien ha dejado claro que su país seguirá de cerca los comicios.

Por medio de su red social de X, el funcionario norteamericano manifestó: “Aquellos tentados a socavar o manipular el proceso democrático —ya sea COMPRANDO VOTOS o de otra manera— están advertidos de que están poniendo en riesgo sus visas, y las de sus familias. ¡Por algo me llaman El Quitavisas!”.

Frente a este tema, El Informativo de NTN24 habló con el exsenador colombiano Rodrigo Lara, quien calificó de “importante ese comunicado del subsecretario de Estado Landau”.

“Abelardo de la Espriella lo había anunciado; él expresó que quienes se atrevan a comprar votos, que es básicamente uno de los crímenes más oprobiosos contra la democracia, serían denunciados ante las autoridades colombianas y, ¿por qué no, ante los Estados Unidos?”, agregó.

o

Para Rodrigo Lara, es claro que, aparte de la compra de votos, se le suma “otra fuente de fraude muy grande: lo que van a hacer los delincuentes armados, los narcotraficantes en armas, que son las famosas disidencias de LAS FARC, que son el Clan del Golfo y todos esos bandidos que están presionando a la población”.

Ante esto, indicó que las organizaciones delincuenciales como lo son las FARC, el Clan del Golfo y demás grupos “narcotraficantes en armas necesitan que gane Iván Cepeda para mantener el famoso esquema de ‘paz total’”.

Ante las denuncias que se tienen sobre la presión que estarían ejerciendo estos grupos criminales en los territorios apartados, indicó que no se ve “ninguna acción por parte de las autoridades”.

Agregó que la ‘paz total’ propuesta desde el gobierno de Petro es “un falso proceso de paz porque no está respaldado bajo ninguna ley de sometimiento”.

Frente a la suspensión de la iniciativa de la constituyente, señaló que “eso es una mera y neta maniobra electoral, eso es una mentira, una trampa”.

o

“El origen de Iván Cepeda es el comunismo (…) y su propósito es cambiar de régimen, pasar de un régimen democrático de separación de poderes, de derechos fundamentales, de garantías civiles a uno de lógica y de matriz marxista”, sentenció.

Temas relacionados:

Elecciones en Colombia

Comicios presidenciales

Abelardo de la Espriella

Gustavo Petro

Iván Cepeda

FARC

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Así ha mentido el régimen de Delcy Rodríguez a Estados Unidos sobre El Helicoide: cambió la fachada, pero ocultó el horror

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“El señor está entre la vida y la muerte”: periodista sobre el caso de José Breijo, excarcelado recientemente por el régimen venezolano

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

“Otra fuente de fraude muy grande es lo que van a hacer las famosas disidencias de las FARC presionando al pueblo”: exsenador Rodrigo Lara

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Nuevas y reveladoras imágenes de lo que pasó en la discoteca Jet Set, donde hubo 236 muertos, incluido el cantante Rubby Pérez

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Entendí que el poder es efímero pero el servicio es eterno”: Keiko Fujimori sobre los retos que enfrenta Perú en una elección que definirá el modelo económico y democrático del país

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

La amenaza crece: expertos advierten una temporada récord de incendios forestales en 2026

Ver más

Videos

Ver más
Visita del general Dan Caine a Caracas ocurrió mientras trasladaban presos políticos desde El Helicoide.
Presos políticos

Detalles de la visita a Caracas del militar más poderoso de Estados Unidos mientras el régimen vaciaba El Helicoide

María Elvira Salazar, congresista republicana de los Estados Unidos - Foto: EFE
Elecciones Presidenciales en Colombia

"¡Que ni se atrevan!": la advertencia de María Elvira Salazar a quienes pretenden cometer irregularidades en las elecciones de Colombia

En entrevista con NTN24, Álvaro Uribe hace contundentes advertencias sobre elecciones en Colombia.
Elecciones Presidenciales en Colombia

"El gran fraude ha sido la imposición de los grupos violentos de votar por Iván Cepeda en muchos territorios", denuncia el expresidente Álvaro Uribe

Gustavo Petro, presidente de Colombia - Foto: AFP
Elecciones en Colombia

"Es una narrativa que uno ve como patrón en los gobiernos de izquierda": analista sobre cuestionamientos de Petro a elección presidencial en Colombia

El Helicoide | Foto: AFP
El Helicoide

"Lo que correspondería sería resguardar las instalaciones e iniciar todo un trabajo de recabación de evidencia con rigor forense": Martha Tineo sobre el supuesto cierre de El Helicoide

Más de Actualidad

Ver más
ELN - Foto AFP
Secuestrados por el ELN

"Son cosas que estremecen a cualquier ser humano": duro testimonio del padre de uno de cuatro secuestrados a los que el ELN acaba de "condenar"

Foto: AFRICOM
ISIS

Ráfagas de disparos y explosiones: EE. UU. revela video de operativo para abatir a jefe del Estado Islámico

Isla de Kharg, una terminal clave para la exportación de petróleo de Irán | Foto AFP
Irán

Imágenes satelitales captan derrame en la mayor terminal petrolera de Irán y alertan sobre una nueva eventual fuga

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Venezuela

El Manifiesto de Panamá

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Naturaleza

El Norte vuelve a contabilizar la naturaleza del Sur… y otra vez olvida pagarla

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Gobierno de Bolivia

Captura inmediata de Evo Morales es fundamental para una Bolivia próspera y segura

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Juridicidad en versión hermanos Rodríguez

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
ELN - Foto AFP
Secuestrados por el ELN

"Son cosas que estremecen a cualquier ser humano": duro testimonio del padre de uno de cuatro secuestrados a los que el ELN acaba de "condenar"

Foto: AFRICOM
ISIS

Ráfagas de disparos y explosiones: EE. UU. revela video de operativo para abatir a jefe del Estado Islámico

Isla de Kharg, una terminal clave para la exportación de petróleo de Irán | Foto AFP
Irán

Imágenes satelitales captan derrame en la mayor terminal petrolera de Irán y alertan sobre una nueva eventual fuga

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid - Foto: EFE
Florentino Pérez

Florentino Pérez anunció que buscará la reelección como presidente del Real Madrid y dice que no ganó más ligas y Champions porque se las han "robado"

Rodrigo Paz, presidente de Bolivia / Evo Morales, expresidente de Bolivia - Fotos: EFE
Bolivia

"El gobierno de Rodrigo Paz vino a darle solución a una crisis económica que ha nacido en el gobierno de Evo Morales": exdiputado boliviano Hugo Sandoval Costas

Excarcelaciones en Venezuela - Captura de video
Presos políticos

Excarcelan a esposa de preso político que murió bajo custodia del régimen de Venezuela: la mujer salió del tribunal cargando a su hija recién nacida

Claudia Sheinbaum- Donald Trump - Fotos: EFE
Claudia Sheinbaum

Presidente Sheinbaum mantuvo una llamada telefónica con Trump "cordial y excelente": los temas que abordaron

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre