“Otra fuente de fraude muy grande es lo que van a hacer las famosas disidencias de las FARC presionando al pueblo”: exsenador Rodrigo Lara

De cara a la segunda vuelta electoral en Colombia, el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, lanzó una contundente advertencia sobre las elecciones presidenciales en Colombia. Palabras que se suman a las expuestas por el secretario de Estado Marco Rubio, quien ha dejado claro que su país seguirá de cerca los comicios.

Por medio de su red social de X, el funcionario norteamericano manifestó: “Aquellos tentados a socavar o manipular el proceso democrático —ya sea COMPRANDO VOTOS o de otra manera— están advertidos de que están poniendo en riesgo sus visas, y las de sus familias. ¡Por algo me llaman El Quitavisas!”.

Frente a este tema, El Informativo de NTN24 habló con el exsenador colombiano Rodrigo Lara, quien calificó de “importante ese comunicado del subsecretario de Estado Landau”.

“Abelardo de la Espriella lo había anunciado; él expresó que quienes se atrevan a comprar votos, que es básicamente uno de los crímenes más oprobiosos contra la democracia, serían denunciados ante las autoridades colombianas y, ¿por qué no, ante los Estados Unidos?”, agregó.

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Para Rodrigo Lara, es claro que, aparte de la compra de votos, se le suma “otra fuente de fraude muy grande: lo que van a hacer los delincuentes armados, los narcotraficantes en armas, que son las famosas disidencias de LAS FARC, que son el Clan del Golfo y todos esos bandidos que están presionando a la población”.

Ante esto, indicó que las organizaciones delincuenciales como lo son las FARC, el Clan del Golfo y demás grupos “narcotraficantes en armas necesitan que gane Iván Cepeda para mantener el famoso esquema de ‘paz total’”.

Ante las denuncias que se tienen sobre la presión que estarían ejerciendo estos grupos criminales en los territorios apartados, indicó que no se ve “ninguna acción por parte de las autoridades”.

Agregó que la ‘paz total’ propuesta desde el gobierno de Petro es “un falso proceso de paz porque no está respaldado bajo ninguna ley de sometimiento”.

Frente a la suspensión de la iniciativa de la constituyente, señaló que “eso es una mera y neta maniobra electoral, eso es una mentira, una trampa”.

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“El origen de Iván Cepeda es el comunismo (…) y su propósito es cambiar de régimen, pasar de un régimen democrático de separación de poderes, de derechos fundamentales, de garantías civiles a uno de lógica y de matriz marxista”, sentenció.