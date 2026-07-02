"Una de las preocupaciones es el sarampión": organismos internacionales lanzan alerta sanitaria tras terremotos en Venezuela

Venezuela atraviesa una fase crítica de transición sanitaria ocho días después del devastador terremoto que sacudió al país. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) han expresado su preocupación por posibles brotes de enfermedades transmisibles en medio de un sistema de salud ya debilitado antes del desastre natural.

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Ciro Ugarte, director Regional de Emergencias de la OPS y la OMS, explicó que el país se encuentra "todavía en la etapa de transición entre la respuesta urgente y la recuperación de los servicios esenciales". Según el funcionario, miles de personas aún no han recuperado su salud, incluyendo pacientes con trauma que "van a requerir seguimiento y rehabilitación".

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“El balance es que se va a requerir un esfuerzo adicional para consolidar esas funciones esenciales para proteger la salud y además reducir el riesgo de enfermedades transmisibles y transmitidas por agua o por vectores que pudieran generarse en las siguientes semanas, particularmente en las zonas donde hay aglomeración de personas o donde las condiciones no facilitan que el agua, los alimentos y otros estén en buenas condiciones”, indicó.

Entre las principales preocupaciones sanitarias figura el sarampión, que encabeza la lista de enfermedades bajo vigilancia. Ugarte advirtió sobre "la disponibilidad de vacunas y los procesos de inmunización en situaciones críticas", problemas que se han agravado porque "las prioridades van a la atención, como es natural, a la atención de las personas para salvar sus vidas".

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“Una de las enfermedades que está entre los lugares más alto de preocupación es el sarampión”, declaró.