Reportan un minero muerto y seis atrapados tras explosión en una mina de Colombia

La Agencia Nacional de Minería de Colombia reportó este jueves la muerte de un minero y otros seis atrapados tras una explosión en una mina en Sutatausa (Cundinamarca).

Según el reporte de la autoridad minera colombiana, el hecho se registró en la mina San Antonio 3 en dicho municipio, ubicado a 74 km de la capital, Bogotá.

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“Nuestros equipos de Salvamento Minero trabajan para llegar a las seis personas reportadas al interior de la bocamina”, puntualizó.

Y añadió: “Hasta el momento, una persona ha sido evacuada sin signos vitales. Mantenemos activos sus protocolos de respuesta y seguimiento, en coordinación con otras autoridades competentes”.

La Agencia Nacional de Minería indicó que la explosión “al parecer se produjo por metano” dentro de la mina de carbón.

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En la zona se encuentra el equipo de la Estación de Seguridad y Salvamento Minero de Ubaté para “apoyar las labores de atención y verificación”.

En el municipio de Sutatausa, la economía de las familias gira en torno a la extracción de este mineral.

En dicha zona son frecuentes las explosiones por acumulación de gases en el interior de los socavones.

Precisamente, el mes pasado otras dos explosiones, una de ellas también en Sutatausa, dejaron 13 mineros muertos.