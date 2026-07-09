Régimen de Irán sepulta a Alí Jamenei entre llamamientos a la "venganza"

El féretro llegó al aeropuerto de Mashhad, en el noreste de Irán, a bordo de un avión civil escoltado por un caza.

"Aquí todo el mundo quiere vengarse", clama un iraní que, como miles de compatriotas, vino hasta Mashhad para el entierro del líder supremo Alí Jamenei en su ciudad natal.

Bajo un calor sofocante, una multitud lo esperaba para la etapa final de unas exequias presentadas por las autoridades como una demostración de fuerza y unidad nacional.

Numerosas mujeres de todas las edades, vestidas con chadores negros, se congregaron a lo largo de la avenida que conduce al santuario del imán Reza, el lugar más sagrado del islam chiita en Irán.

Es en este majestuoso complejo, decorado con mosaicos de cerámica multicolor y coronado por una cúpula y un minarete dorados, donde será sepultado Jomenei, fallecido en un ataque israeloestadounidense el 28 de febrero a los 86 años.

Su hijo y su sucesor, Mojtaba Jamenei, sigue sin haber sido visto en público, desde su nombramiento en marzo. Tampoco se ha difundido ninguna declaración en su nombre desde el inicio de las ceremonias el sábado en Teherán.

Herido durante los bombardeos, el dirigente de 56 años solo se ha pronunciado por medio de comunicados leídos o transmitidos en medios estatales.

Los funerales del hombre que dirigió durante 37 años la república islámica tienen lugar en un clima al rojo vivo, tras una segunda noche de ataques cruzados entre Estados Unidos e Irán, que tienen de telón de fondo la cuestión de si la república islámica podrá cobrar o no peajes por el tránsito de buques en el estrecho de Ormuz.

La conexión ferroviaria entre Teherán y Mashhad, situada a unos 800 kilómetros al este de la capital, cerca de la frontera con Turkmenistán, fue suspendida tras un ataque, informó la compañía ferroviaria nacional, citada por la televisión estatal.