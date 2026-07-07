Gustavo Petro insiste en un fraude electoral por parte de Estados Unidos e Israel y aseguró que el presidente electo es Iván Cepeda: “tendrán todas las pruebas”

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, reiteró sus denuncias acerca de un fraude electoral en la segunda vuelta presidencial del pasado 21 de junio y aseguró que el verdadero presidente escogido por voto popular es Iván Cepeda y no Abelardo De La Espriella.

A través de su cuenta de X, el mandatario afirmó que existen pruebas de un fraude electoral por vía algorítmica y con financiación extranjera, y pidió a los ciudadanos manifestarse el próximo 20 de julio, Día de la Independencia y día en el cual se posesiona el nuevo Congreso.

Gustavo Petro atribuyó la victoria de Abelardo De La Espriella a supuestos algoritmos desde California y que fueron creados por empresas de inteligencia privada de Israel. Asimismo, aseguró que todas las pruebas serán entregadas a la justicia colombiana y estadounidense, ya que los supuestos delitos se habrían cometido en ese territorio.

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“Claro que mis declaraciones son graves, pero no irresponsables. Están completamente probadas”, afirmó Petro, quien aseguró que “solo el fraude lleva a corruptos a ser presidentes” y que Abelardo De La Espriella “solo será presidente por el fraude hecho en Estados Unidos con empresas israelíes”.

“Quien ganó las elecciones por voto popular fue Iván Cepeda; el triunfo de Abelardo se hizo con algoritmos desde California y los algoritmos los hicieron empresas de inteligencia privada de Israel”, indicó.

“Mañana serán recibidas las pruebas por la bancada parlamentaria del Pacto Histórico, entregadas por los equipos de testigos digitales que hicieron la investigación desde la ciudadanía misma”.

Tras estas declaraciones, el presidente electo, Abelardo de la Espriella, anunció la suspensión del empalme con el Gobierno saliente.

"Acabo de darle instrucciones al señor vicepresidente electo de la República para que suspenda de manera inmediata el proceso de empalme con el gobierno corrupto que termina su periodo, un gobierno que, con sus decisiones y su conducta, pretende destruir a Colombia", señaló.

Y agregó: "Mi deber es proteger los intereses de la Nación y garantizar una transición seria, transparente y al servicio de los colombianos, nunca legitimar el desastre ni el desconocimiento del orden constitucional".