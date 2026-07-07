NTN24
Martes, 07 de julio de 2026
Martes, 07 de julio de 2026
Gustavo Petro

Gustavo Petro insiste en un fraude electoral por parte de Estados Unidos e Israel y aseguró que el presidente electo es Iván Cepeda: “tendrán todas las pruebas”

julio 7, 2026
Por: Redacción NTN24
Presidente de Colombia, Gustavo Petro - EFE
Presidente de Colombia, Gustavo Petro - EFE
El presidente culpó a algoritmos desde California y supuestamente creados por empresas de Israel de darle la victoria a Abelardo De La Espriella.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, reiteró sus denuncias acerca de un fraude electoral en la segunda vuelta presidencial del pasado 21 de junio y aseguró que el verdadero presidente escogido por voto popular es Iván Cepeda y no Abelardo De La Espriella.

A través de su cuenta de X, el mandatario afirmó que existen pruebas de un fraude electoral por vía algorítmica y con financiación extranjera, y pidió a los ciudadanos manifestarse el próximo 20 de julio, Día de la Independencia y día en el cual se posesiona el nuevo Congreso.

o

Gustavo Petro atribuyó la victoria de Abelardo De La Espriella a supuestos algoritmos desde California y que fueron creados por empresas de inteligencia privada de Israel. Asimismo, aseguró que todas las pruebas serán entregadas a la justicia colombiana y estadounidense, ya que los supuestos delitos se habrían cometido en ese territorio.

Te puede interesar:

Claro que mis declaraciones son graves, pero no irresponsables. Están completamente probadas”, afirmó Petro, quien aseguró que “solo el fraude lleva a corruptos a ser presidentes” y que Abelardo De La Espriella “solo será presidente por el fraude hecho en Estados Unidos con empresas israelíes”.

“Quien ganó las elecciones por voto popular fue Iván Cepeda; el triunfo de Abelardo se hizo con algoritmos desde California y los algoritmos los hicieron empresas de inteligencia privada de Israel”, indicó.

Mañana serán recibidas las pruebas por la bancada parlamentaria del Pacto Histórico, entregadas por los equipos de testigos digitales que hicieron la investigación desde la ciudadanía misma”.

o

Tras estas declaraciones, el presidente electo, Abelardo de la Espriella, anunció la suspensión del empalme con el Gobierno saliente.
"Acabo de darle instrucciones al señor vicepresidente electo de la República para que suspenda de manera inmediata el proceso de empalme con el gobierno corrupto que termina su periodo, un gobierno que, con sus decisiones y su conducta, pretende destruir a Colombia", señaló.

Y agregó: "Mi deber es proteger los intereses de la Nación y garantizar una transición seria, transparente y al servicio de los colombianos, nunca legitimar el desastre ni el desconocimiento del orden constitucional".

Temas relacionados:

Gustavo Petro

Abelardo de la Espriella

Iván Cepeda

Elecciones Presidenciales en Colombia

Presidente de Colombia

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Foto de Barrett con Cabello es lo mismo que una foto con el Niño Guerrero": critican vergonzosa imagen del número dos del régimen venezolano junto a representante de EE. UU.

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Experto dice que los terremotos "regresaron a Venezuela a la fase 1" diseñada por EE. UU. tras captura de Maduro

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

"El balance es desastroso; este fue un gobierno que le importó más la política de Paz Total que la de seguridad": Jorge Mora, ministro de Defensa designado por De la Espriella

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

¿Por qué un avión de la Fuerza Aérea de Estados Unidos está volando al Aeropuerto Internacional de Maiquetía, Venezuela?: esto se sabe

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Los gobiernos de izquierda dejan países fuertemente endeudados”, dice experto

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

La deforestación no da tregua: el mundo perdió 40 millones de hectáreas de bosque en diez años

Ver más

Videos

Ver más
Terremotos en Venezuela - AFP
Terremoto en Venezuela

NASA revela imágenes satelitales de la magnitud de los daños en Venezuela tras los terremotos: 59.000 edificios fueron destruidos o presentan daños

John Barret y Diosdado Cabello
Diosdado Cabello

¿Qué pasa entre EE. UU. y Diosdado Cabello? Diego Scharifker analiza la polémica foto de John Barret

Terremotos en Venezuela | Foto EFE
Terremoto en Venezuela

“Tenían un arma y no una pala”: Líder de los Topos de Chile explicó cómo los militares del régimen venezolano obstruyeron la actividad de rescate

Mapa de Suramérica / FOTO: Captura de pantalla
Gobiernos de izquierda en América Latina

“Los gobiernos de izquierda dejan países fuertemente endeudados”, dice experto

México | Foto Canva
México

Expertos analizan el lavado de dinero con remesas en México y la inacción de las autoridades

Más de Política

Ver más
Gustavo Petro, presidente de Colombia / FOTO: EFE
Elecciones Presidenciales en Colombia

Gustavo Petro aseguró que no volverá a ser candidato en ninguna elección: “no seré un viejo cansón”

Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella
Elecciones Presidenciales en Colombia

Iván Cepeda aceptó los resultados de la segunda vuelta presidencial en Colombia que dieron como ganador a Abelardo de la Espriella

Keiko Fujimori y Roberto Sánchez | Foto: AFP
Elecciones en Perú

Continúa el conteo de votos en Perú sin resultado definitivo: Fujimori adelante de Sánchez por estrecho margen

Opinión

Ver más
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Tras el terremoto ¡Nadie se salva solo!

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Del calor de Kanpur a la canícula europea: la bioeconomía deja de ser una opción

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Dinorah Figuera

Democratización en Venezuela un trago amargo, complejo pero necesario

Por: Arturo McFields

Más noticias

Ver más
Moda mundialista / FOTO: EFE
Selección Colombia

¿Cuáles son las tendencias de la moda para los ‘outfit’ del Mundial? Esto dicen los expertos

Ronald Koeman | Foto: EFE
Selección de Países Bajos

Ronald Koeman dimite como entrenador de Países Bajos tras la eliminación del Mundial 2026: "Nadie está más decepcionado que yo"

Rescatista en Venezuela. (EFE)
Terremoto en Venezuela

"Está temblando, si quieres te vas": el conmovedor diálogo entre un rescatista y un hombre atrapado bajo los escombros en Venezuela

Crudo testimonio de un hombre tras fatales terremotos en Venezuela - Fotos: Threads
Terremoto en Venezuela

Crudo testimonio de un hombre tras fatales terremotos en Venezuela: "Mi familia quedó atrapada, mi esposa y dos hijos; no hay más nada que recuperar"

Monjes fueron embestidos en Tailandia (EFE)
Tailandia

Mueren nueve monjes budistas tailandeses tras ser embestidos por una camioneta conducida por un niño de 11 años

Muerte del cabecilla del Tren de Aragua - Captura de video
Alias Niño Guerrero

"No podían entregarlo vivo": general venezolano se pronuncia sobre abatimiento del 'Niño Guerrero'

Terremotos en Venezuela - EFE
Terremoto en Venezuela

"39 segundos entre sismos le han cambiado la vida a una generación entera”: Cruz Roja sobre terremotos en Venezuela

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre