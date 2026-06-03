"Es un grave riesgo para la soberanía y para la integridad del pueblo": Iván Cepeda sobre el apoyo de Trump a Abelardo de la Espriella

Este miércoles el candidato presidencial Iván Cepeda se refirió al mensaje de Donald Trump en el que felicitó al candidato Abelardo de la Espriella por haber ganado la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia.

Ante un grupo de periodistas, el candidato de la izquierda calificó como "injerencia extranjera" el apoyo que el líder republicano le dio en las últimas horas a Abelardo de la Espriella por su sorpresivo triunfo.

Cepeda señaló: "La declaración que en este momento haré tiene que ver con el apoyo abierto y diría con tinte injerencista que hace el presidente Donald Trump a la candidatura de Abelardo de la Espriella. Nosotros estamos por el respeto y la soberanía del pueblo colombiano en su decisión el próximo 21 de junio".

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"Cualquier presidente de nuestro planeta y de nuestro hemisferio puede tener predilecciones por tal o cual opción política que se está debatiendo en Colombia, pero lo que no puede ocurrir es que se hagan acciones de carácter apátrida por parte del señor De la Espriella, para buscar que sea a través de la intervención de presidentes y de gobiernos extranjeros que definamos nuestra contienda electoral", acotó.

Además, hizo énfasis en que Trump ya ha hecho injerencia en elecciones de otros países de la región, y puso de ejemplo a Ecuador.

Reiteró que el mensaje del presidente de Estados Unidos es una "actitud que burla nuestra soberanía y la destruye. Ahora se busca también que en esta alianza, el señor De la Espriella use su condición como ciudadano norteamericano para propiciar formas de intervención en la vida política nacional; eso lo rechazamos tajantemente".

Cepeda también insinuó que su contrincante quiere trasplantar modelos de Estados Unidos en los cuales "se va a burlar de nuestra soberanía, como por ejemplo, reemplazar o sustituir la justicia colombiana por procedimientos de la justicia norteamericana".

"Así que, advertimos claramente el hecho de que el señor De la Espriella representa un grave riesgo para la democracia; agregamos que es un grave riesgo para la soberanía y para la integridad del pueblo y la nación colombiana", consideró.

Las palabras del candidato Iván Cepeda llegan horas después de que Trump felicitara a Abelardo de la Espriella en su cuenta de Truth Social por su triunfo en la primera vuelta electoral de los comicios presidenciales en Colombia.

En ese mensaje, el líder republicano lo llamó un "líder inteligente, fuerte y tenaz" y afirmó que el candidato de derecha "lucha incansablemente por su gran país y su gente, y los ama, al igual que yo a los Estados Unidos de América".

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“Como presidente, Abelardo tendría un éxito rotundo al liderar a Colombia para impulsar la economía, crear empleos, promover el comercio, detener la inmigración ilegal, combatir el crimen y las drogas, ¡y restaurar el orden público!”, acotó.

Ante esto, el presidente de la nación, Gustavo Petro, también se pronunció y señaló que lo que hizo su homólogo norteamericano traiciona el acuerdo que habían hecho durante su encuentro en el mes de febrero, de no interferir en la actividad política del país.

"Trump traicionó el acuerdo que hizo conmigo, que era no intervenir en Colombia", puntualizó.

Asimismo, a través de su cuenta oficial de X, Petro aseguró que "cuando un país interviene en las decisiones de otro país, muere la libertad".