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Jueves, 01 de octubre de 2026
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Táchira

Otra noche más de oscuridad y de protesta en Venezuela: habitantes de El Piñal en Táchira denuncian la mala gestión de Freddy Bernal

octubre 1, 2026
Por: Redacción NTN24
Habitantes de El Piñal en Táchira protestan por repetidos apagones - Fotos: X / EFE
Habitantes de El Piñal en Táchira protestan por repetidos apagones - Fotos: X / EFE
Los habitantes de dicha región reportan que llevan más de 10 horas continuas sin el servicio.

Los apagones en Venezuela no dan marcha atrás y con ellos las protestas se intensifican. Esta vez, las manifestaciones se registran en San Rafael de El Piñal, en el estado Táchira.

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Los habitantes de dicha región reportan que llevan más de 10 horas continuas sin el servicio. Además, denuncian la mala gestión del gobernador chavista de Táchira, Freddy Bernal, frente a este y otros tantos temas que aquejan a la ciudadanía.

San Rafael de El Piñal es una demarcación venezolana, capital del municipio Fernández Feo en el estado Táchira.

Ciudadanos de diferentes regiones han tomado las calles en las últimas noches para manifestar que la situación se ha vuelto insostenible.

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Estados en donde se mantiene la protesta por los apagones: Mérida, Táchira, Zulia, Guárico, Anzoátegui, Portuguesa, Cojedes, Carabobo, Aragua, Lara y Monagas.

El sistema eléctrico de Venezuela atraviesa una de sus fases más inestables y críticas desde los apagones nacionales de 2019, afectando desproporcionadamente a los estados del interior del país.

Mientras los venezolanos siguen protestando por las incesantes interrupciones eléctricas, Delcy Rodríguez pidió recientemente al país "ahorrar luz y agua" por la llegada del fenómeno climático 'Super Niño'.

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El mes de septiembre registró picos de severos racionamientos eléctricos en gran parte de Venezuela debido al profundo deterioro del sistema de generación.

Los apagones diarios y pronunciadas fluctuaciones de voltaje afectan a la vasta mayoría de los hogares.

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