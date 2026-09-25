Partido Republicano: elecciones de medio término en EE. UU. hacen que legisladores se alejen de Trump

A poco más de un mes de las elecciones de medio término en Estados Unidos, legisladores republicanos han comenzado a marcar distancia del presidente Donald Trump y sus políticas de Gobierno. Y es que las encuestas son cada vez más complicadas para el Partido Republicano, lo que ha provocado un cambio de estrategia en relación a la popularidad del presidente que alcanza mínimos históricos. Según el compendio de encuestas de Real Clear Politics, al 25 de septiembre de 2026, sólo el 38.8% aprueba el trabajo de Trump, mientras que el 59.7% lo desaprueba. Estos números han obligado a varios candidatos republicanos a replantear sus estrategias de campaña.