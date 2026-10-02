Países de la OEA acuerdan crear un grupo de negociación con el régimen de Nicaragua

Los países de la Organización de Estados Americanos (OEA) acordaron este viernes crear un grupo de negociación con el régimen de Nicaragua, para buscar un "diálogo rápido y directo".

En una reunión extraordinaria, los cancilleres de los 32 países activos de la organización se declararon "profundamente preocupados" por "el continuo desmantelamiento de la democracia representativa en Nicaragua".

Las decisiones del régimen, que acaba de excluir a la oposición de la participación en las elecciones, "tienen el potencial de poner en peligro la paz y la seguridad de nuestra región", advirtieron los cancilleres en la declaración final.

El grupo negociador será voluntario, y entregará sus conclusiones en un máximo de 60 días a los cancilleres.

Nicaragua está bajo la dictadura de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, que endurecieron el control sobre la sociedad tras las protestas de 2018, que dejaron unos 300 muertos según la ONU.

La OEA no puede aplicar colectivamente medidas de aislamiento o sanciones contra Nicaragua, que además abandonó la organización hemisférica en noviembre de 2023.

Pero los países presentes en Washington recordaron que Managua sigue sujeta a las exigencias de la Carta Democrática Interamericana y de los instrumentos de protección de derechos humanos.

"La denuncia de la Carta de la Organización no exime al Estado de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos", expresaron los cancilleres y representantes.