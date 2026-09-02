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Fútbol italiano

El hijo de Robinho, considerado una de las mayores promesas del fútbol brasileño, da el salto a Europa y jugará en histórico club

septiembre 2, 2026
Por: Redacción NTN24
Robinho Júnior de Santos (EFE)
Robinho Júnior de Santos (EFE)
El Génova deberá pagar ocho millones de euros si al final de la campaña opta por concretar el fichaje, según reportes de prensa.

Hijo del exinternacional brasileño Robinho y una de las mayores promesas de la cantera del Santos, Robinho Júnior, de 18 años, dio el salto a Europa tras ser cedido al Génova con una opción de compra al término de la temporada, confirmó este miércoles el club italiano.

El Génova deberá pagar ocho millones de euros si al final de la campaña opta por concretar el fichaje, según reportes de prensa.

"Eligió al Génova por considerarlo el entorno ideal para desarrollar sus habilidades", dijo el cuadro italiano en una nota oficial.

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Hijo de Robinho, exjugador de Real Madrid, Manchester City y AC Milan, entre otros clubes, el joven atacante debutó el año pasado con el primer equipo del Santos, tras formarse en sus categorías base.

Su calidad técnica y el desequilibrio en el uno contra uno llamaron la atención de la torcida del antiguo club de Pelé.

Sin embargo, sus oportunidades en 2026 han sido limitadas: jugó cuatro partidos en la liga brasileña y tres en la Copa Sudamericana, sin goles ni asistencias, y cinco compromisos en el campeonato regional de Sao Paulo.

A principios de mayo, Robinho Jr tuvo un altercado con Neymar durante un entrenamiento. Ney, de 34 años, pidió disculpas por el encontronazo.

Robinho padre cumple desde 2024 en Brasil una condena de nueve años de cárcel por la violación colectiva de una joven en una discoteca en Milán, Italia.

En el mismo día del anuncio del fichaje de Robinho Júnior, el Génova comunicó que el exinternacional italiano Stephan El Shaarawy, libre desde que terminó su contrato con la Roma en junio, se suma a su equipo.

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Se trata de un regreso a casa, ya que El Shaarawy, que tiene ahora 33 años, debutó profesionalmente en el Génova cuando tenía 16 años.

Entre esa primera etapa y la que ahora comienza, pasó por el AC Milan (2011-2015), el Mónaco (2015-2016) y la Roma (2016-2019 y luego de 2021 a junio de 2026), con una estancia además en el Shanghai Shenhua chino (2019-2021).

El Pequeño Faraón, apodado así por sus orígenes familiares egipcios, ha marcado 73 goles en su carrera en la liga italiana y con la selección azzurra ha disputado 32 partidos, el último de ellos en junio de 2024.

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