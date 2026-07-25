NTN24
Sábado, 25 de julio de 2026
Sábado, 25 de julio de 2026
Régimen de Nicaragua

La Unión Europea exigió celebrar elecciones y condenó la represión sistemática del régimen de Nicaragua

julio 25, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Daniel Ortega (AFP)
Daniel Ortega (AFP)
En nombre de los 27 países del bloque europeo, el organismo multilateral insistió en "la condena de la represión sistémica" en Nicaragua.

La Unión Europea exhortó este sábado a Nicaragua a convocar elecciones "de conformidad con las normas internacionales" después de que el dictador Daniel Ortega impulsara una reforma para impedir la participación de opositores en los comicios.

El Congreso nicaragüense, controlado por Ortega y su esposa, Rosario Murillo, anunció el miércoles que redactará un paquete de reformas que votará en agosto para que no se celebren comicios.

"Instamos a las autoridades a que convoquen elecciones y garanticen que estas se celebren según lo previsto inicialmente y de manera transparente, inclusiva y creíble, de conformidad con las normas internacionales", dijo en un comunicado la Alta Representante para Asuntos Exteriores de la UE, Kaja Kallas.

o

Kallas, en nombre de los 27 países del bloque europeo, insistió en "la condena de la represión sistémica", por parte de Ortega, quien acumula casi dos décadas en el poder, y le pidió" diálogo entre el régimen y la oposición" para llevar adelante cualquier tipo de reforma electoral.

Managua anunció el viernes que explicará a los diplomáticos extranjeros los puntos de esta reforma, después de una oleada de críticas.

Aun así, el Ministerio de Exteriores del régimen nicaragüense respondió el sábado con dureza a la petición de la UE, que calificó como "injerencista, imperialista, y propio de una mentalidad y prácticas ancladas en un Pasado Colonial".

o

"No somos vasallos de nadie", añadió.

Nicaragua debía ir elecciones generales el próximo noviembre, pero hace año y medio una profunda reforma constitucional amplió el mandato presidencial de cinco a seis años, por lo que los comicios tendrían que realizarse en noviembre de 2027.

Temas relacionados:

Régimen de Nicaragua

Daniel Ortega

Rosario Murillo

Nicaragua

Unión Europea

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Así es como están cobrando en morgues de Venezuela a familias para entregar cuerpos tras terremotos

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿Cómo sanar y afrontar el dolor por la tragedia en Venezuela? "Hay que reconstruir poco a poco"

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Conjunto Residencial Petunia, el reflejo de devastación que dejó el doble terremoto en Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

Exigen en Cuba libertad de joven condenado a siete años de cárcel por escribir "hasta cuándo" en un muro

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Comenzó el trasteo en la Casa de Nariño: imágenes de personal de mudanza sacando las cosas de Petro

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Petro desconoce derrota electoral mientras expertos advierten riesgo de crisis institucional

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Europa enfrenta temperaturas extremas de hasta 44 grados Celsius

Ver más

Videos

Ver más
Protestas en Cuba - Foto EFE
Régimen cubano

Exigen en Cuba libertad de joven condenado a siete años de cárcel por escribir "hasta cuándo" en un muro

Terremoto en La Guaira, Venezuela | Foto: AFP
Terremoto en Venezuela

Miles de desaparecidos y familias sin respuestas: la dura realidad en Venezuela tras un mes de los terremotos

Delcy Rodríguez y CPI | Fotos: EFE
CPI

¿La dictadura venezolana huye de la justicia con su salida de la CPI para proteger a sus represores?

Terremoto en Venezuela - Foto EFE
Terremoto en Venezuela

"Me aferré mucho al marco de la puerta": sorprendente testimonio de sobreviviente a terremotos en Venezuela

Equipo forense en Venezuela - Foto EFE
Terremoto en Venezuela

Así es como están cobrando en morgues de Venezuela a familias para entregar cuerpos tras terremotos

Más de Política

Ver más
Donald Trump, presidente de EE. UU. (AFP)
Donald Trump

Atención Venezuela: Trump hablará el jueves de "elecciones libres y justas" en un discurso del que se sabe poco

Nayib Bukele, presidente de El Salvador - Foto: EFE
Nayib Bukele

Nayib Bukele buscará su tercer mandato en El Salvador, su partido lo designó como candidato presidencial

Presidente electo Abelardo De La Espriella
Abelardo de la Espriella

Presidente electo de Colombia, Abelardo De La Espriella, anunció el desmonte de la Paz Total: “La Patria Milagro no tolerará más impunidad ni territorios entregados”

Opinión

Ver más
Arturo McFields Chavismo

De antagonista a aliado: la maniobra del régimen de Venezuela para ganar el favor de Israel

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Régimen venezolano

Los escombros de la república

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

El nuevo mapa del financiamiento climático se dibuja sin América Latina

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Sindicato de actores de Hollywood se prepara para ir a huelga - Foto de AFP
Hollywood

Actriz creada con inteligencia artificial protagonizará película en Hollywood

ICE - Foto: EFE
Migrante

Abogado de migrante abatido por ICE asegura que la supuesta droga hallada en su camioneta era sal

Rescatista en Venezuela. (EFE)
Terremoto en Venezuela

"Lo que se observa en imágenes es solo una parte de la magnitud de esta tragedia": UNICEF Venezuela

Un mes de la tragedia por los terremotos en Venezuela - Foto: AFP
Terremoto en Venezuela

Se cumple un mes de la tragedia de Venezuela tras los terremotos con una cifra incierta de desaparecido

SpaceX pospone nuevo lanzamiento- Foto: EFE
SpaceX

Se posterga lanzamiento de prueba del Mega Cohete Starship de SpaceX: los motivos que expuso la empresa de Elon Musk

Nicolás Maduro y Alex Saab - Foto EFE
Juicio contra Maduro

¿Cómo va a afectar el testimonio de Alex Saab al caso de Nicolás Maduro y Cilia Flores en EE. UU.?

María Corina Machado - Foto EFE
María Corina Machado

"Es contraproducente para nuestros esfuerzos de respuesta tras esta tragedia": Departamento de Estado a NTN24 sobre intención de María Corina Machado de regresar a Venezuela

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre