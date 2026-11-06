Zinedine Zidane se pronunció sobre trágica muerte de futbolista español durante un partido: "Estoy muy afectado"

El seleccionador de Francia, Zinédine Zidane, deseó este viernes no volver a ver en un terreno de juego una muerte como la del delantero español Jesús de Miguel.

El atacante del Tenerife falleció el martes por la mañana como consecuencia de un violento choque con el portero del Andorra en pleno partido de la segunda división española.

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"Estoy muy afectado, como creo que lo estamos la inmensa mayoría. Me pone la carne de gallina porque no queremos ver eso sobre un terreno de juego. (...) Espero que no veamos nunca más algo así", dijo Zidane en la sede de la Federación Francesa de Fútbol al revelar la nómina de Francia para los partidos de Liga de Naciones ante Italia y Turquía.

El jugador de 30 años fue embestido el lunes en el aire por el portero del Andorra, Jesús Owono, en un balón dividido.

Los jugadores que se hallaban más cerca de la acción pidieron inmediatamente ayuda a los servicios de emergencia y Jesús de Miguel fue evacuado de urgencia al hospital de Tenerife, donde en un primer momento fue atendido en un "estado estable, aunque grave".

Víctima de una parada cardiorrespiratoria, según la prensa local, el delantero no sobrevivió al shock a pesar de haber pasado varias horas en cuidados intensivos, donde su estado "empeoró desde el punto de vista neurológico", según su club.

El seleccionador francés afirmó que esta tragedia no iba a cambiar la manera en que pediría a sus jugadores que afrontaran los duelos.