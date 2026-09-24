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Jueves, 24 de septiembre de 2026
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ICE

Amnistía Internacional pide "eliminar" la policía de inmigración ICE en Estados Unidos: "Está fundamentalmente rota y no puede repararse"

septiembre 24, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Policías de ICE-Foto: AFP
Policías de ICE-Foto: AFP
La publicación se produce menos de una semana después de que un migrante venezolano, Wilber Garces Perez, fue herido con arma de fuego por un agente de ICE en Austin, Texas.

Amnistía Internacional pidió este jueves la "supresión inmediata" de la policía de inmigración de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), que adelanta la ofensiva antimigrantes de la administración de Donald Trump, en un informe que "recoge las violaciones generalizadas de derechos humanos" cometidas en sus operativos.

La publicación se produce menos de una semana después de que un migrante venezolano, Wilber Garces Perez, fue herido con arma de fuego por un agente de ICE en Austin, Texas (sur).

En enero, la muerte de dos estadounidenses, Renee Good y Alex Pretti, abatidos a tiros por agentes federales cuando eran testigos de operaciones en Mineápolis (norte), ya había suscitado indignación en todo el país. Ambos fueron asesinados en plena calle y a plena luz del día, con menos de tres semanas de diferencia.

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"Amnistía Internacional pide que se elimine ICE tras documentar violaciones generalizadas de derechos humanos en operaciones contra inmigrantes", dice el reporte.

"Que agentes federales con la cara cubierta y armados ataquen a personas en las calles con total impunidad no hace que nuestras comunidades sean más seguras: pone a todos en peligro", alertó Nadia Daar, directora ejecutiva de la organización en Estados Unidos.

El informe se basa en más de 150 testimonios recopilados entre marzo y junio en cuatro de las principales ciudades donde ICE ha concentrado sus operaciones: Chicago, Nueva Orleans, Mineápolis y Washington, a veces con el apoyo de otras agencias federales.

"ICE está fundamentalmente rota y no puede repararse. Para que el gobierno de Estados Unidos tenga un sistema de aplicación de las leyes de inmigración que cumpla con el derecho y las normas internacionales de derechos humanos, es necesario abolir el ICE", agregó Daar.

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El informe "demuestra que la administración Trump está implementando un sistema de detención y deportación masiva, alimentado por narrativas racistas, xenófobas y falsas, cuyo objetivo es detener y deportar al mayor número posible de migrantes, solicitantes de asilo y refugiados de Estados Unidos".

La ONG insiste en que no se trata de "incidentes aislados o excepcionales", sino de un "patrón recurrente".

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