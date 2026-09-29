FIFA acusa a UEFA de orquestar una "campaña de desinformación" sobre proyecto de Infantino

La FIFA acusó a la UEFA de orquestar una "campaña de desinformación" al solicitar acceso a documentos relacionados con el proyecto de Gianni Infantino, finalmente frustrado, de vender participaciones del Mundial, según una carta enviada a un tribunal de Florida.

En esta carta de 26 páginas, el organismo rector del fútbol mundial pide a la justicia de Florida rechazar la petición de la UEFA, argumentando que tiene como objetivo "influir" en el proceso de elección del presidente de la FIFA, previsto para el 18 de marzo de 2027.

Por el momento, Infantino es el único candidato a su reelección, aunque su liderazgo está muy cuestionado desde las federaciones europeas.

"La UEFA actúa con el objetivo de acosar y no por una necesidad legítima de obtener medidas de instrucción", acusa la FIFA, que reprocha al organismo europeo actuar "de mala fe".

A finales de agosto, la UEFA allanó el camino para presentar una denuncia por "gestión desleal" contra el presidente de la FIFA, Infantino.

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Para ello, recurrió a la justicia de Florida para obligar a las filiales estadounidenses del organismo a entregarle documentos relacionados con ese proyecto, finalmente abandonado ante las críticas.

La iniciativa de Infantino contemplaba colocar los ingresos del Mundial en una sociedad (FIFA Forward Enterprise o FFE) abierta a inversores privados.

Infantino abrió luego la puerta a conversaciones para una mejor redistribución de los recursos del organismo, pero sin "prejuzgar el importe", en una carta a los presidentes de las seis confederaciones que AFP consultó el lunes.

En el escrito presentado ante los tribunales, la FIFA denuncia que la UEFA realiza "numerosas declaraciones falsas o engañosas" sobre Infantino y el órgano rector mundial, incluyendo que "Infantino buscó beneficiarse personalmente de la propuesta de la FFE".

La AFP no ha obtenido por ahora una reacción de la UEFA.

La UEFA presentó una solicitud en Florida para obtener permiso para recabar pruebas con vistas a una posible denuncia penal en Suiza, donde tienen su sede tanto la UEFA como la FIFA.

La institución europea aseguró el mes pasado que, junto con "otras partes interesadas", estaba "preparando la presentación de denuncias penales en Suiza contra Infantino y posiblemente otros dirigentes y asesores de la FIFA por gestión delictiva".

Esta petición de la FIFA ante el tribunal de Florida es el último episodio de la crisis que enfrenta al organismo con la UEFA y otras confederaciones como la Concacaf (Norteamérica, Centroamérica y el Caribe) y la AFC (Asia), que reclaman una reforma de la gobernanza de la institución.