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Domingo, 05 de julio de 2026
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Terremoto en Venezuela

Así rastreó el alcalde de Ciudad de Panamá las 40 toneladas de ayuda humanitaria que envió para el estado de La Guaira en Venezuela

julio 5, 2026
Por: Redacción NTN24
Alcalde de la Ciudad de Panamá, Mayer Mizrachi | Foto: EFE
Alcalde de la Ciudad de Panamá, Mayer Mizrachi | Foto: EFE
El pasado 29 de junio, desde el gobierno de José Raúl Mulino, se confirmó que Panamá había donado 100 toneladas de ayuda humanitaria para Venezuela.

El alcalde de la Ciudad Panamá, Mayer Mizrachi, mostró desde sus redes sociales que le puso un rastreador a la ayuda humanitaria que envió para el estado La Guaira, el más afectado tras el doble terremoto en Venezuela.

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Mizrachi confirmó que desde Panamá se envió a Venezuela 40 toneladas de insumos para los afectados, la cual ya se encuentra en Maturin, según el rastreo realizado. El video publicado por el funcionario panameño detalla que la ayuda llegó a territorio venezolano el sábado a las 3:44 de la tarde y se encuentra en la avenida Orinoco en Maturin.

El político panameño expresó en otro video que le puso a las donaciones el sistema de rastreo AirTag, un dispositivo de localización creado por Apple.

"Las donaciones ya llegaron a Venezuela, lo sé porque le puse AirTag. El trabajo, las donaciones y el sacrificio fue tan arduo, entre panameños y venezolanos", dijo Mizrachi quien también acotó que lo mínimo que él podía hacer era "garantizar que esa ayuda iba a llegar".

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El alcalde de Ciudad de Panamá explicó que las 40 toneladas enviadas se hicieron en dos vuelos separados y señaló que espera enviar otro avión con más donaciones.

El pasado 29 de junio desde el gobierno de José Raúl Mulino se confirmó que Panamá había donado 100 toneladas de ayuda humanitaria para Venezuela.

En esta ayuda humanitaria el gobierno de Panamá incluyó agua embotellada, ropa, medicamentos y pañales desechables.

La directora de Gestión Social de la Alcaldía de Panamá, Lizbteh Cunningham, detalló que alrededor de 1.600 personas, entre voluntarios y personal municipal, estuvieron involucradas con el empacamiento de las donaciones.

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