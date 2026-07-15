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Miércoles, 15 de julio de 2026
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Tom Holland hace inesperada promesa si Inglaterra gana el Mundial 2026: "Es lo que más me gusta hacer"

julio 15, 2026
Por: Redacción NTN24
El actor británico Tom Holland (EFE)
El actor británico Tom Holland (EFE)
El protagonista de Spider-Man hizo la promesa en The Tonight Show con Jimmy Fallon, destacando su disposición al sacrificio personal.

El actor británico Tom Holland generó revuelo en redes sociales tras declarar en The Tonight Show que renunciaría para siempre al golf si la selección inglesa conquista el Mundial 2026.

La promesa, realizada ante el conductor Jimmy Fallon y transmitida por NBC, refleja la pasión futbolística del intérprete de Spider-Man y el entusiasmo que despierta Inglaterra en este torneo disputado en Estados Unidos.

Durante la entrevista, Fallon cuestionó a Holland sobre posibles sacrificios que estaría dispuesto a asumir si los Tres Leones logran el título mundial.

"El golf es lo que más me gusta hacer en el mundo, y si eso significara que pudiera traerle el título a Inglaterra, ¿estás bromeando? Nunca volvería a jugar golf", dijo.

La afirmación tomó por sorpresa a los asistentes en el estudio, ya que Holland ha expresado en reiteradas ocasiones su gran afición por el golf, deporte que considera su principal pasatiempo fuera del fútbol.

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Inglaterra vive un momento prometedor en el Mundial 2026 bajo la conducción del entrenador alemán Thomas Tuchel. El combinado inglés aspira a poner fin a una espera de más de cinco décadas sin conquistar la Copa del Mundo, un título que solo ha ganado una vez, en 1966, cuando fue el país anfitrión.

En la fase de grupos, el equipo aseguró el primer puesto tras vencer 4-2 a Croacia, empatar sin goles ante Ghana y superar 2-0 a Panamá. La trayectoria continuó en la etapa eliminatoria con una victoria 2-1 sobre la República Democrática del Congo en dieciseisavos de final.

En octavos de final, Inglaterra eliminó a México por 3-2, mientras que en cuartos de final superó 2-1 a Noruega. Ahora, el conjunto inglés se prepara para enfrentar un desafío mayúsculo: medirse en semifinales contra Argentina, actual campeona del mundo y una de las selecciones favoritas del torneo.

La promesa se suma a la narrativa de expectativa que rodea a Inglaterra, una selección históricamente cercana a la gloria pero que no ha logrado repetir su hazaña de 1966.

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