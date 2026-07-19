Día del Niño Programa: El Informativo Así transcurre el Día del Niño en Venezuela: jornadas recreativas tras los devastadores terremotos julio 19, 2026 Por: David Esteban Pinzón NTN24 estuvo en el lugar de los hechos, marcado por la esperanza de la reconstrucción en medio del caos. También le puede interesar Día del Niño Así transcurre el Día del Niño en Venezuela: jornadas recreativas tras los devastadores terremotos Mundial 2026 Todo listo para la final del Mundial: así luce Nueva York antes de la llegada de Donald Trump al estadio Estados Unidos e Irán Se intensifican ataques entre Estados Unidos y el régimen iraní: "ofensiva con misiles balísticos y drones" Régimen cubano "Llegó el momento de terminar con el régimen cubano": analista tras liberación de Otero Alcántara Terremoto en Venezuela Israel despliega misión humanitaria en La Guaira pese a relaciones tensas con régimen venezolano Michoacán Gobernador de Michoacán propone quitar policías municipales infiltradas por crimen organizado y sustituirlas por la Guardia Nacional Compartir en: