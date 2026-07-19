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Así transcurre el Día del Niño en Venezuela: jornadas recreativas tras los devastadores terremotos

julio 19, 2026
Por: David Esteban Pinzón
NTN24 estuvo en el lugar de los hechos, marcado por la esperanza de la reconstrucción en medio del caos.

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