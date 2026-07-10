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Ayuda humanitaria para Venezuela

"Intentamos que la gente tenga miedo de robarse los reales de la ayuda humanitaria": directora ejecutiva de Transparencia Venezuela sobre plataforma para vigilar la ayuda humanitaria para Venezuela

julio 10, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
Mercedes de Freites, directora ejecutiva de Transparencia Venezuela, conversó sobre la plataforma que activó la ONG para el seguimiento de la ayuda humanitaria internacional que llegue al país.

La organización no gubernamental 'Transparencia Venezuela' ha activado una plataforma para seguir la ruta de la ayuda humanitaria internacional destinada para las víctimas del doble terremoto.

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La organización advirtió que los recursos deben de ser vigilados desde su recepción hasta que lleguen a las manos de los damnificados.

Para hablar sobre este tema, Mercedes de Freites, directora ejecutiva de Transparencia Venezuela, conversó con el programa La Tarde de NTN24.

La invitada señaló que la implementación de esta plataforma tiene como objetivo "intentar que la gente tenga miedo de robarse reales de la ayuda humanitaria, ese es uno de los objetivos".

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"Cualquiera que conozca al régimen de Venezuela en los últimos 27 años sabe que la práctica es la corrupción, la opacidad", agregó Freites, quien también aseguró que "la práctica es usar lo público ya sea de ayuda humanitaria", porque "todo es susceptible de ser un objetivo de la red de corrupción que está dirigida desde el régimen".

Y explicó que hay que pedirle al régimen de Delcy Rodríguez que "tiene que abrir el camino de la transición porque la reconstrucción pasa por la transición" e hizo un llamado a los venezolanos de que "no tenemos que dejar y olvidar nuestros deseos de democracia (...) ¿Cuándo vamos a recuperar el país con esta crisis inmensa? Por mucho que aumente el precio del petróleo, por mucho que aumente la producción petrolera hace falta mucho más que producir petróleo".

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