Rafael Correa y la dictadura venezolana: una alianza que agudizó la crisis económica en Venezuela

El reciente análisis de The New York Times ha arrojado luz sobre la influencia que Delcy Rodríguez habría tenido en la política económica de Venezuela, incluso antes de asumir como reemplazo de Nicolás Maduro.

Según el informe, Rodríguez, junto a un selecto grupo de asesores extranjeros, entre los que destacan economistas ecuatorianos cercanos al expresidente Rafael Correa, ejecutó un giro pragmático en la gestión económica del país como respuesta a una crisis caracterizada por la hiperinflación y la escasez.

Este artículo examina la repercusión de estos hallazgos y su planteamiento en el contexto político ecuatoriano actual.

El análisis detalla cómo Rodríguez permitió la relajación de controles y toleró mecanismos de mercado, desviándose del enfoque tradicional del chavismo, para evitar un colapso económico total.

No obstante, este cambio no significó una ruptura ideológica, sino más bien una adaptación técnica a la crítica situación. Se destaca además el papel de asesores con experiencia regional, incluyendo a Rafael Correa y sus exministros de Finanzas, en el diseño y ejecución de medidas macroeconómicas.

La revelación del video de 2025 en el que Correa confirma su rol como asesor económico del régimen venezolano, ha multiplicado la atención sobre estas relaciones.

Hernán Higuera, periodista invitado al programa Club de Prensa Ecuador, reflexiona sobre la influencia de Correa, señalando que, “si bien se desconoce el detalle de las medidas, es evidente su aporte dado que Nicolás Maduro confió en sus recomendaciones”.

Estas conexiones han resucitado acusaciones de posibles flujos financieros irregulares entre Venezuela y Ecuador.

El periodista Daniel Montalvo señaló que, a pesar de las múltiples denuncias de financiamiento ilegal en la política ecuatoriana a lo largo de las décadas, "ninguna ha desembocado en una investigación formal conclusiva".