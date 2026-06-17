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Miércoles, 17 de junio de 2026
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Gustavo Petro

"Petro viene haciendo campaña proselitista": abogado analiza fallo judicial en contra del presidente colombiano

junio 17, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Mañana
El abogado aseguró que “Petro desde el primer momento de su elección y, posteriormente de su posesión, viene en permanente campaña”.

En el programa La Mañana de NTN24, Germán Calderón España, abogado y asesor jurídico de Abelardo de la Espriella, analizó el caso legal del presidente Petro donde un juez le ordenó abstenerse de participar en la campaña electoral.

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Calderón comenzó señalando que “en todo Estado de derecho los ciudadanos, incluyendo el presidente de la República para abajo tienen que cumplir la constitución y la ley”.

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Reiteró que “Petro desde el primer momento de su elección y posteriormente de su posesión viene en permanente campaña”.

Desde que quedo Iván Cepeda como candidato presidencial por el Movimiento Pacto Histórico, el presidente colombiano “viene haciendo toda una campaña proselitista que esta aviada, pero pues él no está llamado a acatar los fallos judiciales”.

En ese contexto, señaló que “tenemos instituciones que no operan como esa Comisión de Acusaciones", y aseguró "que cuando operan, operan mal, por fuera del derecho”.

“No tenemos instituciones fuertes que puedan investigar o sancionar a un presidente de la República de una forma expedita y que evite estas violaciones flagrantes a la Constitución y a la ley”, concluyó.

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