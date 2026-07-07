El drama de quienes aún no encuentran a sus familiares desaparecidos por los terremotos en Venezuela: "Lamentablemente no se pueden ni reconocer los cuerpos"

La experta en psicotraumatología María Antonieta López se refirió en el programa La Tarde de NTN24 a la situación en Venezuela tras los potentes terremotos que devastaron partes del país.

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En primera instancia, López hizo énfasis en la salud mental y en el apoyo emocional que deben recibir los miles de sobrevivientes y afectados en el país por los sismos de magnitudes de 7,2 y 7,5.

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“Es un proceso muy complejo (...) Definitivamente recomiendo que las personas que asistan en estos casos a la ayuda profesional porque muchas veces cuando ocurren estos sucesos, lamentablemente no se pueden ni reconocer los cuerpos y eso hace que el duelo sea aún más complejo”, dijo.

Según la especialista, lograr la estabilización de las personas ante esta situaciones se logra inicialmente “con intervenciones en primeros auxilios psicológicos”.

“Se sienten muy angustiadas, muy nerviosas, con mucho miedo, hiperventiladas, no pueden dormir, están en alerta constante”, comentó en relación a las personas afectadas emocionalmente.

Por otro lado, López aseguró que “los duelos traumáticos requieren de acompañamiento profesional obligatoriamente por las cicatrices que dejan dichos sucesos.

Los potentes terremotos del 24 de junio dejaron un saldo hasta el momento de 3.685 y 16.740 heridos, según el último reporte de las autoridades.