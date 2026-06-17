Fico Gutiérrez advierte en NTN24 sobre una peligrosa intervención en las elecciones de Colombia: "le hacían campaña a Petro"

Federico 'Fico' Gutiérrez, actual alcalde de Medellín, Colombia, advirtió en entrevista exclusiva con NTN24 sobre una peligrosa intervención en las elecciones presidenciales del país.

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Gutiérrez, quien fue candidato a la presidencia en 2022 representando a la coalición de centroderecha "Equipo por Colombia" y ocupó el tercer lugar en la primera vuelta de aquellas votaciones, habló ahora sobre la próxima segunda vuelta presidencial que tendrá lugar este domingo.

El alcalde expuso que "las FARC están interviniendo directamente" en el proceso electoral y que, en el 2022, en las elecciones que terminó ganando Gustavo Petro, al ahora presidente "le hacían campaña las FARC".

"Petro se inventó la 'Paz Urbana', nada diferente del 'Pacto de la Picota' para ganar las elecciones", puntualizó el político colombiano de 51 años.

Fico, cabe resaltar, habló con NTN24 en medio de su participación en el 'Foro Atlántico' de la Fundación Internacional para la Libertad en Madrid (FIL).

Fue desde la capital de España donde el también ingeniero civil y consultor de seguridad alertó sobre el riesgo electoral en Colombia.

"Deben ser unas elecciones libres, transparentes y que mantengamos la democracia (…) necesitamos un nuevo gobierno que llegue a trabajar, que recupere la seguridad y la salud", afirmó.

Para Fico, en estos días previos a las elecciones, según anticipó, "vamos a seguir viendo a un presidente participando descaradamente en política a favor de su candidato".

Colombia, cabe resaltar, decidirá su próximo presidente este fin de semana entre el candidato de oposición Abelardo de la Espriella y el del partido de Gobierno, Iván Cepeda.

"Si perdemos la democracia vemos el panorama de Venezuela, de Cuba y de Nicaragua", advirtió. "Quiero pedirle a la comunidad internacional que esté muy pendiente de los resultados en Colombia", instó.