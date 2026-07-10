"El único equipo que les ha ganado en dos semifinales somos nosotros": DT de España y su confianza antes de enfrentar a Francia en el Mundial

Luis de la Fuente, DT de la selección de España, fue consultado en rueda de prensa sobre la semifinal del Mundial que 'La Roja' disputará frente a Francia.

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Al respecto, el estratega consideró: "No es exagerado hablar de final anticipado. También era ante Portugal... Estamos dos de las selecciones que podían llegar a la final".

Luego, afirmó: "Ahora sí que estamos centrados en Francia, siendo conscientes de su gran potencial, pero también de que el único equipo que les ha ganado en dos semifinales somos nosotros. El partido está abiertísimo. Exigirá mejorar y vamos a dejarlo todo".

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Este viernes 10 de julio, la selección de España y la selección de Bélgica se midieron en la Copa del Mundo de la FIFA en cuartos de final.

El duelo fue muy apretado tanto en la primera como en la segunda parte. Aunque España 'pegó primero' en el minuto 30 (1T) por cuenta de Fabián Ruiz Peña, los belgas empataron en el 41 (1T) con el tanto de Charles De Ketelaere.

España, que no se dio por vencida, buscó la ventaja incesantemente. Ganó sobre el final del encuentro, puntualmente en el minuto 87.

'La Roja' repitió la dosis como contra Portugal, ya que Mikel Merino vino desde la banca y anotó el gol definitivo para los suyos.

España y Francia jugarán su próxima semifinal el martes 14 de julio de 2026. El partido se llevará a cabo en el AT&T Stadium de Dallas (Estados Unidos).

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La Copa del Mundo 2026 comenzó oficialmente el jueves 11 de junio y finalizará el domingo 19 de julio de 2026.

El torneo actual es el más extenso de la historia, ya que por primera vez participan 48 selecciones, superando el formato anterior de 32 equipos.

Además, este campeonato marcó varios hitos, como el récord de 104 partidos disputados a lo largo del torneo y el hecho de ser organizado conjuntamente por tres naciones.